سامسونج تعتزم طرح ساعة جالاكسي واتش 6 فى مصر وأسواق شرق أوسطية أخرى

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها ستطرح في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساعة اليد جالاكسي واتش 6 بعدد محدود، وذكرت أن الساعة تستلهم من جهاز المرصد الفلكي في العصر القديم، وفقا لوكالة يونهاب.

وستكون الساعة متوفرة في مصر والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان والسعودية والعراق والأردن وتركيا والمغرب.

وجاء تصميم ساعة اليد جالاكسي واتش 6 الكلاسيكية، النسخة أسترو، لتعكس جهاز الرصد الفلكي “الأسطرلاب”، والذي كان يستخدمه المكتشفون والفلكيون لقياس المواقيت والاتجاهات ومواقع الشمس والقمر في العصر القديم.

وتأتي الساعة مجهزة بقرص يذكرنا بالبوصلة، وإطار مادي دوار “أسود فلكي”، وشاشة ساعة (معقدة) تسمح بالتحقق من حركة الشمس والقمر.

ويتم إصدار النسخة أسترو من ساعة اليد جالاكسي واتش 6 الكلاسيكية في نموذج واحد باللون الأسود بمقاس 47 مليمتر، وتحتوي على حزام قماشي إضافي، وحزمة ملصقات حصرية، ومزايا ترويجية للمشترين.

وقال عمر صاحب، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط: “يسعدنا إطلاق منتج محدود الإصدار يربط بين الابتكارات الماضية والمستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مركز الابتكار التكنولوجي الذي يتمتع بإمكانات نمو متميزة”.