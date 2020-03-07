سامسونج تعتزم طرح «جالكسي إس 20» في 130 سوقًا عالميا بنهاية مارس

أعلنت عملاقة التكنولوجيا شركة سامسونج للإلكترونيات أمس، أنها طرحت أحدث هواتفها الذكية “جالكسي إس 20” في الأسواق العالمية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج إن بيع أجهزة “جالكسي إس 20” بدأت في 20 بلدًا، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنغافورة وفيتنام.

وأضافت الشركة أنها تعتزم طرح الأجهزة في 130 بلدا بنهاية الشهر الجارى.

وتشمل سلسلة “جالكسي إس 20″ التي تم الكشف عنها في سان فرانسيسكو الشهر الماضي، ثلاثة طرازات هى:”إس 20″ و”إس 20 بلس” و”إس 20 أولترا”.

ويبلغ سعر “جالكسي إس 20” 1.248 مليون وون (1,048 دولارا أمريكيا) في كوريا الجنوبية.

فيما يبلغ سعرا “جالكسي إس 20 بلس” و”جالكسي إس 20 أولترا” 1.35 مليون وون و1.59 مليون وون على التوالي.

وفي كوريا الجنوبية، تلقت الشركة الحجوزات المسبقة لسلسلة “جالكسي إس 20” في الفترة من 20 فبراير إلى 3 مارس.

حجوزات جالكسي إس 20″ أقل من “جالكسي إس 10” بسبب كورونا

وذكرت مصادر أن الحجوزات المسبقة لسلسلة “جالكسي إس 20″ كانت أقل من سلسلة ” جالكسي إس 10″.

وذلك بسبب معنويات المستهلكين المتشائمة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض الإعانات من شركات المحمول المحلية.

وقال محللون إنهم يتوقعون أن تبيع سامسونج ما بين 33 مليون و38 مليون وحدة من سلسلة “جالكسي إس 20” على مستوى العالم.

ومع ذلك، قال بعض مراقبي السوق إن جالكسي قد تعاني أيضا من تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 95,000 حالة على مستوى العالم حتى يوم الخميس.

وقالت سامسونج للإلكترونيات إنها تعتزم تصنيع بعض الهواتف الذكية المميزة مؤقتًا في فيتنام، بدلًا من إنتاجها بالمصانع الكورية.

وذكرت وكالة يونهاب أن القرار جاء بعد إغلاق مصنعها بمدينة “جومي” الكورية؛ بسبب اكتشاف إصابة أحد العمال بفيروس كورونا.

وتخطط الشركة لتصنيع هواتفها الذكية المتميزة مثل بعض فئات جالكسي “إس 20″ و”نوت 10” في فيتنام.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع التابع لسامسونج في فيتنام ما يصل إلى مائتي ألف هاتف ذكي شهريًا.