سامسونج تطلق هاتفًا قابلًا للطى فى 2018‎

المال-خاصرمت شركة سامسونج للهواتف المحمولة بآخر أوراقها قبيل ساعات من الحدث المنتظر مساء اليوم الذي ستكشف به منافستها أبل عن أحدث هواتفها الذي قد يحمل اسم iPhone X.وكشفت سامسونج أنها تهدف إلى إطلاق هاتف ذكي قابل للطي في العام المقبل تحت علامتها التجارية جالاكسي نوت.وقال كوه دونغ جين، رئيس قطا

المال-خاص

رمت شركة سامسونج للهواتف المحمولة بآخر أوراقها قبيل ساعات من الحدث المنتظر مساء اليوم الذي ستكشف به منافستها أبل عن أحدث هواتفها الذي قد يحمل اسم iPhone X.

وكشفت سامسونج أنها تهدف إلى إطلاق هاتف ذكي قابل للطي في العام المقبل تحت علامتها التجارية جالاكسي نوت.

وقال كوه دونغ جين، رئيس قطاع أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، إن الشركة تستهدف فى عام 2018 إطلاق هاتف ذكي ذي شاشة قابلة للانحناء، بيد أنه قال إن هناك العديد من العقبات التى يتعين على الشركة التغلب عليها، مما يترك مجالا للتراجع عن الإصدار إذا لم يتم حل هذه المشاكل.

ولم يوضح ما المشاكل، وقال المحللون إن الإنتاج الكمي لهاتف قابل للطي ذي ميزات تقنية عالية وجسم رقيق سوف يستغرق وقتا.

ولا يمكن لشركة أبل بأي شكل من الأشكال صناعة آيفون قابل للطي قبل سامسونج، لأن الشركة الأميركية تعتمد أصلا على الشركة الكورية الجنوبية في شاشات هواتفها.

وخلال العامين الماضيين، كانت هناك شائعات بأن سامسونج قريبة من استعراض أول هواتفها الذكية القابلة للطي.

وقال كوه أيضا إن الشركة تعمل مع شركة هارمان صانعة الأنظمة الذاتية لتطوير سماعة اصطناعية ذكية والتي يمكن للمستخدمين التحدث إليها لتشغيل الموسيقى والقيام بمهام أخرى.

واستحوذت سامسونج على ستامفورد، الشركة التي مقرها في ولاية كونيتيكت الأميركية العام الماضي كجزء من خططها للتوسع في السوق الناشئة للسيارات المتصلة بالإنترنت.