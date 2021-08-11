سامسونج تطلق هاتفين جديدين Z Fold 3 & Z Flip 3

أطلقت سامسونج للإلكترونيات اليوم هاتفين ذكيين جديدين من جالاكسي، وهما: Z Fold 3 & Z Flip 3 .

يتميز جهاز Z Fold 3 بتصميم يوفر تجربة مميزة للعديد من الاستخدامات سواء العمل أو الترفيه مع قوة حقيقية في قدرة الجهاز على التعامل مع المهام المتعددة بأداء عالٍ وبمستوى غير مسبوق. بالإضافة إلى شاشة “إنفينيتي فليكس” غير المنقطعة، يبلغ حجمها 7.6 بوصة. مع تعزيزه بخصائص تدعم قلم S pen 2 الأولى على جهاز قابل للطي.

وقال الدكتور تي إم روه، الرئيس ومدير قسم أعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج للإلكترونيات: “مع طرح جهازي جالاكسي ، فإن سامسونج تضيف تعريفا جديدا في إمكانات الهواتف الذكية، حيث نقدم للمستخدمين المزيد من المرونة والتنوع لمواكبة سرعة وتيرة الحياة في عالمنا اليوم. وبصفتنا الشركة الرائدة على مستوى الصناعة عندما يتعلق الأمر بفئة الأجهزة القابلة للطي، فإننا نفخر باستمرارنا في تقديم أكثر الأجهزة ابتكارا من خلال اللذان يزودان المستهلكين بتقنيات تفتح لهم طرقاً جديدة لتحقيق أقصى استفادة من كل لحظة في حياتهم، والاستمتاع بها أيضاً من خلال منظومة عمل قائمة على الانفتاح والابتكار”.

صناعة متطورة صُممت لتدوم طويلاً

لأول مرة على الإطلاق في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي، يتم تجهيز هاتفين بخاصية مقاومة الماءIPX8 ، مما يجعل استخدامهم اّمنا تحت المطر. كما تم تصنيع كلا الجهازين أيضاً باستخدام Armor Aluminium وهي مادة جديدة تعتبر أقوى مادة Corning Gorilla Glass Victus ألومنيوم تستخدم في جهاز جالاكسي الذكي، إلى جانب أقوى نوع من زجاج.

لحمايتهما من الخدوش والسقوط العرضي. وإضافة إلى ذلك، يشتمل الجهازان على طبقة رقيقة واقية جديدة مصنوع من المادة البلاستيكية PET القابل للتمدد، وطبقات لوحية للشاشة المحسّنة، للحصول في نهاية المطاف على شاشة أكثر متانة بنسبة 80% عند مقارنتها مع الأجهزة السابقة.

جالاكسي Z Fold 3 من الجيل الخامس: أقصى مستويات الإنتاجية والترفيه

يوفر جهاز Z Fold 3 تجربة مشاهدة ترتقي إلى مستوى متابعة عرض مسرحي، مع إمكانية استمرار المشاركة الكاملة في المحتوى المفضل لديك على شاشة “إنفينيتي فليكس” غير المنقطعة يبلغ قياسها 7.6 بوصة، وذلك بفضل توظيف تقنية كاميرا العرض السفلية الجديدة. ونظراً لاستخدام الحد الأدنى من وحدات البكسل في أعلى فتحة الكاميرا، فإن هذا الجهاز يتميز بمساحة أكبر للعرض، حيث يحصل المستخدمون على لوحة غير منقطعة عند تشغيل تطبيقاتهم المفضلة. وبعد إدخال تقنية العرض الجديدة على الشاشة، فقد أصبحت أكثر سطوعاً بنسبة % 29 مع استهلاك طاقة أقل. ويمكن للمستخدم تحريك الشاشة للأعلى والأسفل بسلاسة والتفاعل السريع مع الجهاز مع خاصية معدل التحديث المتكيف، المتاحة الآن بسرعة 120 هيرتز لكل من الشاشة الرئيسية وشاشة الغلاف.

هاتف جالاكسي Z Flip 3

تتميز شاشة الهاتف بأنها أكبر أربع مرات بعد إعادة تصميمها، ويترتب على ذلك سهولة عرض التنبيهات والرسائل من دون الحاجة إلى فتح الجهاز. بالإضافة إلى كاميرا معززة بالعديد من أحدث الميزات التي توصلت إليها سامسونج، حيث تمكن المستخدمين من التقاط الصور الذاتية “سيلفي” على نحو أكثر روعة من دون الحاجة إلى الاستعانة باليدين باستخدام الوضع المرن. ويمكنهم أيضاً إبقاء الجهاز مطوياً والتقاط الصورة السريعة وحتى مقاطع الفيديو مباشرة من شاشة الغلاف باستخدام خاصة “التصوير السريع” المحسنة وذلك عن طريق النقر المزدوج على مفتاح تشغيل جهاز Z Flip 3 وإضافة إلى ذلك، أصبح تحريك الصور ومشاركتها سلساً للغاية، وذلك بفضل معدل التحديث المتكيف الجديد في جهاز Z Flip 3 والذي يصل إلى 120 هيرتز.