سامسونج تطلق هاتفين جديدين من «جالاكسي Z ».. (المواصفات)

أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات هاتفين ذكيين جديدين من سلسة هواتف جالاكسي Z ، وهما Z Fold 4 & Z Flip 4 .

قال الدكتور تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: “تم تصميم الأجهزة القابلة للطي من سامسونج جالاكسي اعتمادا على رؤية الانفتاح لدينا، مما يتيح إمكانيات جديدة تكون مخصصة كليا لمستخدمينا من الداخل والخارج.

وأضاف، أنه تم إنشاء الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للطي بالتعاون مع شركائنا العالمين، لتوفير تجربة لا مثيل لها تلبي احتياجات مستخدمينا الأكثر تفاعلاً.

كما ذكر أن الطلب على الأجهزة القابلة للطي في تزايد مستمر بعدما نجحنا في تحويل هذه الفئة من مشروع جوهرى إلى مجموعة أجهزة رئيسية يتمتع بها الملايين حول العالم “.



مواصفات هاتف جالاكسي Z FLIP 4



ويحتوي هاتف جالاكسي Z Flip4 على خاصية اللقطات السريعة المحدّثة والتى تتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي عالية الجودة مباشرة من شاشة الغلاف عن طريق الاستفادة من الكاميرا الرئيسية.

كما يمكن تسجيل فيديوهات عالية الجودة من خلال تلك الخاصية، ويمكن الانتقال بسلاسة إلى وضع الكاميرا المرن Flex Cam لمواصلة التسجيل بدون استخدام اليدين دون إيقاف الفيديو، وتعد تلك الخاصية مثالية لصانعي المحتوى ومدوني الفيديو، ويمكن أيضاً للمستخدمين التقاط صور سيلفي في الوضع الرأسي ومشاهدة الفيديو بنسبة الصورة الفعلية عند استخدام وضعية اللقطات السريعة.

ويتميز هاتف جالاكسي Z Flip4 بكاميرا محدثة ومزودة بمستشعر أكثر سطوعًا بنسبة 65% يتم تشغيله بواسطة النظام الأساسي للهاتف المحمول Snapdragon®️ 8+ Gen 1 حيث تكون الصور ومقاطع الفيديو أكثر وضوحًا واستقرارًا – ليلاً و نهارًا،.

وجاء تصميم هاتف Z Flip4 ليتم استعماله فعلياً بدون استخدام اليدين – للقيام بالعديد من المهام اليومية بسهولة دون فتح الهاتف على الإطلاق حيث يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات والرد على الرسائل النصية وإلغاء قفل السيارة والتحكم في عنصر واجهة تطبيق SmartThings Scene، وكل ذلك من خلال شاشة الغلاف.



ويحتوى هاتف جالاكسي Z Flip4 على بطارية موسعة تبلغ 3700 مللي أمبير في الساعة، مما يمكن المستخدمين من التقاط الصور ومشاهدتها والاتصال لفترة أطول بين عمليات الشحن، كما يتميز الهاتف بتقنية الشحن السريع Super-Fast Charging حيث يشحن ما يصل إلى 50 % من قدرة استيعاب البطارية في حوالي 30 دقيقة فقط.

مواصفات هاتف Z Fold 4.

يعد هاتف جالاكسي Z Fold4 أول جهاز يتم شحنه بنظام Android 12Lوعززت شراكة سامسونج مع شركة جوجل ومايكروسوفت خاصية تعدد المهام، حيث تدعم تطبيقات جوجل، بما في ذلك Chrome وGmail، خاصية السحب والإفلات، مما يسمح للمستخدمين بنسخ ولصق الروابط والصور والمزيد بسرعة من تطبيق إلى آخر.



كما يمكن أيضاً للمستخدمين عن طريق Google Meet، التواصل مع المزيد من الأشخاص أثناء الاستمتاع بالأنشطة المشتركة الافتراضية، بما في ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو على YouTube أو ممارسة الألعاب معًا في مكالمة فيديو.

وتستفيد مجموعة Microsoft Office الكاملة وOutlook من الشاشة القابلة للطي، مما يوفرعرض مزيدًا من المعلومات على الشاشة وطرقًا أسرع للتفاعل مع المحتوى. وتكتمل تجربة المهام المتعددة بوظيفة قلم S Pen، مما يتيح الرسم وتدوين الملاحظات أثناء التنقل من خلال التخزين الإنسيابي داخل الغطاء القائم مع حقيبة القلم.

ويحتوى هاتف جالاكسي Z Fold4 على شاشة رئيسية مقاس 7.6 بوصة مع شاشة أكثر إشراقًا، ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز، وكاميرا غير ظاهرة تحت الشاشة (Under Display Camera) تتميز بترتيب بكسل فرعي جديد من النوع المبعثر مما يشجع علي صنع محتوى أكثر تميزًا.

وتم تحسين تطبيقات الوسائط الاجتماعية الشهيرة مثل Facebook لتجربة الشاشة الكبيرة لجعل المحتوى أكثر متعة مع إمكانية فتح تطبيقات خدمات البث الترفيهية مثل Netflix ومشاهدتها بدون استخدام اليدين مع وضع تفعيل الوضع المرن.

أما بالنسبة للتطبيقات غير المحسّنة، يمكن للمستخدمين التحكم في الجهاز دون إيقاف المحتوى القائم باستخدام لوحة اللمس Flex Mode الجديدة، مما يوفر الدقة أثناء الإيقاف المؤقت أو الإرجاع أو تشغيل مقاطع الفيديو أو تكبير وتصغير المحتوى أثناء وجود الجهاز في الوضع المرن.