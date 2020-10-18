اتصالات وتكنولوجيا

«سامسونج» تطلق هاتفها الجديد «Galaxy S20 FE».. تعرف على المواصفات (صور)

أحدث سلسلة أجهزة جالاكسي إس
المال - خاص 12:46 م, الأحد, 18 أكتوبر 20 12:46 م, الأحد, 18 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق هاتف Galaxy S20 Fan Edition (FE)، وهو أحدث إضافة لسلسة هواتف Galaxy S20.

ياتي هاتف Galaxy S20 Fan Edition (FE) بكاميرا احترافية، إضافة إلى كاميرا ​سيلفي​ بدقة 32 ميجا بيكسل بما في ذلك تقنية” tetra-binning” لالتقاط صور احترافية ذات تفاصيل واضحة، ومع مستشعرات الصور الكبيرة والمعالجة متعددة الإطارات، يمكن للمستخدمين التقاط صور أكثر دقة حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة.

إضافة إلى ذلك، تعمل تقنية التكامل المدعومة بالذكاء الاصطناعي على اكتشاف وإزالة أي تشوش في الحركة حتى يتمكن المستخدم من التقاط أفضل الصور في أي لحظة.

اقرأ أيضا  «تريد فيرز» : توزيع 50 ألف ماسك طبي على زوار معرض كايرو آي سي تي 2020

كما يتميز الهاتف الجديد بتقنية تكبير وتصغير وتقريب المشاهد بصورة متطورة وبمعدل يصل الى 30 ضعفاً، لالتقاط صور واضحة بأدق التفاصيل، ويسهل كذلك Galaxy S20 FE على المستخدمين تعديل وتجميل صور ومقاطع فيديو في الوقت ذاته تماماً مثلما يفعل المحترفون.

وصممت سامسونج كذلك هاتف “Galaxy S20 FE” بمعالج متقدم لتوفير تجربة اتصال أكثر سلاسة وبدون انقطاع، حيث يعد الهاتف الاختيار الأمثل للتمرير أو مشاهدة مقاطع الفيديو، وذلك بفضل شاشة مسطحة “FHD + Super ​AMOLED​” مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

اقرأ أيضا  الحكومة : إضافة 72 خدمة في "منصة مصر الرقمية" قبل نهاية 2020

وزودت “سامسونج” الهاتف الجديد ببطارية قادرة على الاستمرار طوال اليوم تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع ميزة الشحن فائق السرعة.

كما يأتي الهاتف مقاوماً للماء والغبار ومتوافقا مع المعيار الدولي “IP68″، ولاستمرارية التطور التكنولوجي بشكل دائم، يحصل مستخدمو “Galaxy” أيضاً على ما يصل إلى 3 أجيال من ترقيات نظام التشغيل “​أندرويد​” لضمان تحديث هاتف “Galaxy S20 FE” بأفضل برمجيات الحماية والميزات الجديدة التي تقدمها “سامسونج”.

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات : يجب توافر مهارات شابة قادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية (صور)

ويأتي “Galaxy S20 FE” في مجموعة مختارة من 5 ألوان مختلفة نابضة بالحياة؛ الأحمر واللافندر والأخضر والأزرق والأبيض، والهاتف متوفر في فروع سامسونج والسلاسل الكبرى بالإضافة إلى samsung e-store وغيرها من منافذ البيع على مستوى الجمهورية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

حرق الأسعار يدفع شركات الهواتف لوقف التوريدات للتجار والمنصات الإلكترونية

أحمد عوض 1:58 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

«سامسونج» توقف توريد منتجاتها لمنصات البيع الإلكتروني

أحمد عوض 10:52 ص, الخميس, 24 سبتمبر 20

الركود والتارجت يدفعان التجار لحرق أسعار الهواتف

أحمد عوض 5:59 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20

«سامسونج» تتصدر مبيعات الهواتف فى القاهرة خلال يوليو (جراف)

أحمد عوض 11:04 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20

«القاهرة» تستحوذ على 42% من مبيعات الهواتف خلال 7 شهور (جراف)

أحمد عوض 2:09 ص, الأربعاء, 16 سبتمبر 20

«سامسونج» تقتنص 25.5% من مبيعات الهواتف في مصر خلال يوليو (جراف)

أحمد عوض 3:38 ص, الثلاثاء, 15 سبتمبر 20