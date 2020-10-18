«سامسونج» تطلق هاتفها الجديد «Galaxy S20 FE».. تعرف على المواصفات (صور)

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق هاتف Galaxy S20 Fan Edition (FE)، وهو أحدث إضافة لسلسة هواتف Galaxy S20.

ياتي هاتف Galaxy S20 Fan Edition (FE) بكاميرا احترافية، إضافة إلى كاميرا ​سيلفي​ بدقة 32 ميجا بيكسل بما في ذلك تقنية” tetra-binning” لالتقاط صور احترافية ذات تفاصيل واضحة، ومع مستشعرات الصور الكبيرة والمعالجة متعددة الإطارات، يمكن للمستخدمين التقاط صور أكثر دقة حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة.

إضافة إلى ذلك، تعمل تقنية التكامل المدعومة بالذكاء الاصطناعي على اكتشاف وإزالة أي تشوش في الحركة حتى يتمكن المستخدم من التقاط أفضل الصور في أي لحظة.

كما يتميز الهاتف الجديد بتقنية تكبير وتصغير وتقريب المشاهد بصورة متطورة وبمعدل يصل الى 30 ضعفاً، لالتقاط صور واضحة بأدق التفاصيل، ويسهل كذلك Galaxy S20 FE على المستخدمين تعديل وتجميل صور ومقاطع فيديو في الوقت ذاته تماماً مثلما يفعل المحترفون.









وصممت سامسونج كذلك هاتف “Galaxy S20 FE” بمعالج متقدم لتوفير تجربة اتصال أكثر سلاسة وبدون انقطاع، حيث يعد الهاتف الاختيار الأمثل للتمرير أو مشاهدة مقاطع الفيديو، وذلك بفضل شاشة مسطحة “FHD + Super ​AMOLED​” مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وزودت “سامسونج” الهاتف الجديد ببطارية قادرة على الاستمرار طوال اليوم تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع ميزة الشحن فائق السرعة.

كما يأتي الهاتف مقاوماً للماء والغبار ومتوافقا مع المعيار الدولي “IP68″، ولاستمرارية التطور التكنولوجي بشكل دائم، يحصل مستخدمو “Galaxy” أيضاً على ما يصل إلى 3 أجيال من ترقيات نظام التشغيل “​أندرويد​” لضمان تحديث هاتف “Galaxy S20 FE” بأفضل برمجيات الحماية والميزات الجديدة التي تقدمها “سامسونج”.

ويأتي “Galaxy S20 FE” في مجموعة مختارة من 5 ألوان مختلفة نابضة بالحياة؛ الأحمر واللافندر والأخضر والأزرق والأبيض، والهاتف متوفر في فروع سامسونج والسلاسل الكبرى بالإضافة إلى samsung e-store وغيرها من منافذ البيع على مستوى الجمهورية.