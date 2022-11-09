سامسونج تطلق نسخة محدودة من هاتف جالاكسي زد فليب 4 الشهر المقبل

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الأربعاء، إنها ستطلق نسخة محدودة من هاتف جالاكسي زد فليب 4 بالتعاون مع شركة ميزون مارجيلا للأزياء الفرنسية الشهر المقبل، بحسب وكالة يونهاب.

واختارت سامسونج الأبيض الخالص في النسخة المحدودة، وهو اللون المميز لشركة ميزون مارجيلا.

واستوحي تصميم النسخة المحدودة من تقنية التصميم الزخرفي التي تعمل على تجريد المظهر الخارجي لجسم ما لكشف مظهره الداخلي.

وتم تصميم العمل الفني لفرشاة الرسم باستخدام تقنية نمذجة ثلاثية الأبعاد متقدمة لالتقاط نسيج ضربة فرشاة خشنة.

وتأتي النسخة المحدودة من جالاكسي زد فليب 4 مع الغطاءين المميزين لها وهما الغطاء الجلدي الفريد وغطاء السيليكون المزود بحلقة الترميز الرقمي الرمزية لميزون ماجيلا.

ومن المقرر أن تطلق سامسونج النسخة المحدودة رسميا في الأول من ديسمبر في الموقع الإلكتروني الرسمي لها ومنصة كريم الخاصة بإعادة البيع.

وكانت سامسونج قد أعلنت أنها ستكشف النقاب عن أحدث سلسلة من هواتفها الذكية القابلة للطي فى أغسطس الماضى، في الوقت الذي تهدف فيه إلى دفع أعمالها الراكدة في عالم الهواتف الذكية.

وتوقع مراقبون أن يتم الكشف عن الجيل التالي من الهواتف الذكية باسم “جالاكسي زي فليب 4″، وجالاكسي زي فولد 4، خلال حدث الكشف عن الفعاليات عبر الإنترنت بعنوان “Unfold Your World”.

وتقدر شحنات الهواتف الذكية من سامسونج بحوالي 61 مليون وحدة في الربع الثاني، بانخفاض 16% عن الربع السابق.