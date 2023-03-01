سامسونج تطلق ميزة التحدّث بصوت المستخدمين نيابة عنهم

طرحت سامسونج ميزة جديدة تسمى “Custom Voice Creator” والتي تتيح للمستخدمين استنساخ أصواتهم باستخدام ذكاء اصطناعي يمكنه الرد على المكالمات بالنيابة عنهم .

ودمجت هذه الميزة في مساعد الهاتف المحمول Bixby من سامسونج، وهي متاحة حاليًّا فقط على بعض أحدث هواتف Samsung .

وهدف هذه التقنية أنه عندما تمنع الظروف المستخدمين من التحدث بصوت عالٍ، أو عندما يكونون منشغلين جدًّا، يمكنهم الضّغط على زر يسمى “Bixby text call” والذي ينبثق أثناء رنين الهاتف، فيستطيع المستخدمون كتابة رسالة تشرح الموقف، ثم الطلب من الميزة استنساخ الصوت ونقل الرسالة نيابة عنهم.

لا تزال فعّالية هذه الميزة غير معروفة، ولكن من المتوقع أن ينتج عن الذكاء الاصطناعي من سامسونج نتائج واقعية بشكل غير عادي، استناداً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية لاستنساخ الصوت الموجودة بالفعل لدى سامسونج.

تقوم ميزة Bixby Text Call الموجودة مسبقًا عند الشركة بنسخ المكالمات الهاتفية اللفظية إلى محادثة نصية ذهابًا وإيابًا، وتقرأ بصوت عالٍ الرسائل المكتوبة من المرسِل بصوت الذكاء الاصطناعي العام.

يتوفر Bixby Text Call الآن باللغة الإنجليزية، وعند دمجه مع Custom Voice Creator، يمكن للمستخدمين الحصول على استنساخ أصواتهم بدلًا من الصوت العام.