سامسونج تطلق سلسلة هواتف جالاكسيJ الجديدة.. محليًا‎

المال – خاصأعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر"، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة كلياً "جالاكسي J4 "، و"جالاكسي J6" في السوق المصرية.تأتي سلسلة هواتف جالاكسي J الجديدة بتصميم الرائع، مع كاميرا أمامية وخلفية لصور فائقة النقاء وشاشة Super AMOLED، ما يميز هذه السلسلة

المال – خاص

أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس مصر”، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة كلياً “جالاكسي J4 “، و”جالاكسي J6” في السوق المصرية.

تأتي سلسلة هواتف جالاكسي J الجديدة بتصميم الرائع، مع كاميرا أمامية وخلفية لصور فائقة النقاء وشاشة Super AMOLED، ما يميز هذه السلسلة ويضيف لها معاييرا جديدة للجودة والأداء المتميز.

وقال شريف بركات، نائب رئيس سامسونج إلكترونيكس مصر: “تواصل سامسونج الإصغاء بعناية لعملائها، وتقديم هواتف ذكية جديدة تتخطى توقعاتهم، لقد تم تصميم سلسلة هواتف جالاكسي J بشكل خاص لجيل الألفية الجديدة، فهي تتمتع بكاميرا فائقة الأداء، بالإضافة لتصميم الجهاز الرائع ومجموعة الألوان الإبداعية التي تناسب شخصياتهم واختياراتهم، وبأسعار مناسبة للجميع”.

هاتف جالاكسي J4

يتميز هاتف جالاكسي J4 بشاشة Super AMOLED بقياس 5.5 بوصة بألوان دقيقة، مع صورة نقية ذات جودة مذهلة تحاكي الحقيقة، ما يجعل الهاتف هو اختيارك الأمثل لمشاهدة الأفلام، كبر حجم الشاشة، فإن التصميم الانسيابي وسُمك الجهاز الأقل يجعله سلسًا في قبضة اليد.

ومن خلال كاميرا الجهاز الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل، يمكن التقاط صور سيلفي رائعة وبدقة عالية. ومع فلاش LED القابل للتعديل، لن تؤثر الإضاءة الخافتة على جودة الصور، ويمكن للمستخدم التقاط صور شخصية براقة في ظروف الإضاءة غير المناسبة.

يحتوي هاتف جالاكسي J4 على مزايا عديدة لتبسيط الأعمال الروتينية اليومية، حيث يمكنه حفظ البيانات الشخصية بكل أمان في مجلد خاص، وإنشاء حسابات منفصلة للماسنجر بسهولة.

هاتف جالاكسي J6

يتميز هاتف جالاكسي J6 بتصميمه المستمد من Infinity Design ويمنح المستخدم مساحة عرض أكبر دون زيادة أبعاد الجهاز، ويتمتع الهاتف الجديد بمعدل عرض 18:5:9 لرؤية واسعة بكامل مساحة الشاشة، مع إتاحة مسافة أكبر لتصفح الانترنت، وتتمتع الشاشة التي تعمل بتكنولوجيا Super AMOLED بدرجة تباين أعمق وألوان أكثر وضوحاً وإشراقاً.

وتتميز شاشة هاتف جالاكسي J6 بحجمها (5.6 بوصة) وكونها فائقة الوضوح. في نفس الوقت يوفر الجهاز كاميرا ذات إمكانيات فائقة، مع عدسة منخفضة الفتحة تتيح للمستخدم التقاط صور عالية الجودة حتى في الإضاءة الخافتة، إن هاتف جالاكسي J6 مزود بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل بفلاش سيلفي قابل للتعديل، بما يتيح التقاط صور سيلفي رائعة.

يأتي هذا الهاتف الذكي مع بطارية 3000 مللي أمبير، ويعمل بنظام تشغيل اندرويد أوريو، أحدث إصدار نظام آندرويد.