سامسونج تطلق سلسلة جالاكسي تاب إس 9.. تعرف على مواصفاتها

المال – خاص

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن إطلاق سلسلة Galaxy Tab S9 الجديدة كأول سلسلة Galaxy Tab S تحصل على تصنيف IP68.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة (Mobile eXperience): “لا توجد أجهزة لوحية يمكنها منافسة Galaxy Tab S9 في السوق، لاسيما وإنه يمثل ابتكاراً حقيقياً في فئته، فهو الأول من نوعه الذي يقدم تجربة مستخدم متكاملة مع تصميم ممتاز ومدمج”.



توفر شاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 14.6 بوصة لجهاز Galaxy Tab S9 Ultra وتضمن خاصية +HDR10 تحسين درجة الألوان .

ويتم تعزيز تجربة الترفيه لسلسلة Galaxy Tab S9 من خلال الصوت المحيطي الواسع الذي يتم توفيره عن طريق مكبرات صوت رباعية أكبر بنسبة 20%، مع نظام مكبر الصوت AKG وصوت Dolby Atmos الغامر. ولضمان تجربة صوت سينمائية، يمكن لمستخدمي سلسلة Galaxy Tab S9 تعديل إعدادات الصوت المخصصة للألعاب والاستماع إلى الموسيقى، أو إجراء مكالمات الفيديو والمزيد.



تتوافر تقنية Vision Booster المبتكرة على سلسلة Galaxy Tab S9، حيث يكتشف الجهاز ظروف الإضاءة الساطعة تلقائيًا للحفاظ على حيوية الشاشة ووضوحها. وباستخدام Smart Book Cover الذي يمكن ضبطه بالوضع المستقيم، يمكن تثبيت الجهاز في الاتجاه الرأسي أو الأفقي للعرض بدون استخدام اليدين.

وتم تجهيز كل جهاز بمنصة Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile الرائدة لأجهزة جالكسي، وهو نفس معالج الهاتف المحمول فائق السرعة في أحدث هواتف سامسونج الذكية.

ولأول مرة على جهاز لوحي من جالكسي، تساعد تقنية غرفة البخار المتقدمة Vapor Chamber في تدفق الطاقة أو الألعاب أو عمليات تحرير مقاطع الفيديو. وبعد التعاون الوثيق مع شركاء الألعاب الرواد في هذه الصناعة، سيستفيد مستخدمو Galaxy Tab S9 من تجارب الألعاب المحسّنة ذات الشاشات الكبيرة.

التوافر في الأسواق



تتوفر السلسلة بلونين، وهما البيج والجرافيت، وثلاثة أحجام: 14.6 بوصة على Tab S9 Ultra، و 12.4 بوصة على Tab S9+، و 11 بوصة على Tab S9. وتوفر الأجهزة أربعة أجيال من ترقيات واجهة المستخدم One UI ونظام التشغيل Android OS، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.