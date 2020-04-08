سامسونج تطلق خدمة طلب صيانة هواتفها من المنزل

الخدمة تعتمد على التواصل مع الشركة عبر برنامج المحادثة "واتساب"

كشف مصدر مسئول في شركة سامسونج مصر، عن إتاحة خدمة طلب صيانة هواتفها من المنزل بدون تحميل العميل أي رسوم توصيل إضافية.

وقال المصدر لـ ” المال ” إن الخدمة الجديدة متوافرة فى مدينتي القاهرة والإسكندرية بشكل كبير، وتستهدف الحد من التجمعات على مراكز الخدمة التابعة للشركة منعا لتفشي الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرارات وزارة الصحة المصرية وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن الخدمة تعتمد على التواصل مع الشركة عبر برنامج المحادثة “واتساب ” وطلب مندوب للخدمة للحصول على الجهاز الذي يحتاج للصيانة .

وقفزت مبيعات سوق الهواتف الذكية في مصر بنسبة 10.7% لتصل إلى 13.9 مليون جهاز، خلال العام الماضى، بقيمة بلغت 44.8 مليار جنيه، مقارنة مع 12.6 مليون جهاز، بقيمة 38.6 مليار جنيه فى 2018.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK الذى انفردت “المال” بنشره، فقد سجلت المبيعات أعلى مستوى فى أغسطس الماضي، بإجمالي مليون و322 ألف جهاز، فيما انخفض أداء السوق المحلية لأدنى مستوى يفي مايو الماضي، بواقع مليون و32 ألف وحدة.

واستحوذت العلامة الكورية سامسونج على النصيب الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة 30.2%، خلال العام الماضي.

وجاءت العلامة الصينية أوبو في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية بحصة سوقية 19.3%، تبعتها “هواوي” الصينية في المركز الثالث بحصة بلغت 18.9%.