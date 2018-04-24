سامسونج تطلق حملة تليفزيون Football TV استعدادًا للمونديال

المال– خاصأعلنت شركة سامسونج مصر للإلكترونيات إطلاق حملتها الجديدة تحت اسم "تليفزيون الكورة Football TV". وتتيح هذه الحملة لعملاء سامسونج الاستفادة من مجموعة من باقات العروض المتميزة التي توفر لهم أحدث موديلات تليفزيونات سامسونج بخصومات تصل إلى 15%، بالإضافة لهدايا عينية متنوعة.قال

المال– خاص





أعلنت شركة سامسونج مصر للإلكترونيات إطلاق حملتها الجديدة تحت اسم “تليفزيون الكورة Football TV”. وتتيح هذه الحملة لعملاء سامسونج الاستفادة من مجموعة من باقات العروض المتميزة التي توفر لهم أحدث موديلات تليفزيونات سامسونج بخصومات تصل إلى 15%، بالإضافة لهدايا عينية متنوعة.

قال قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات في سامسونج مصر: “نسعى في سامسونج دائمًا لتزويد عملائنا بأحدث الخيارات التكنولوجية، ليتمتعوا بتجربة مشاهَدة لا مثيل لها، حيث تتضمن الأجهزة المعروضة إمكانيات متطورة مثل خاصية Sports Mode وAuto-motion Plus التي تمكِّن المشاهد من الاستمتاع بأجواء الملعب، بالإضافة إلى إمكانية ربط التليفونات الذكية بالتليفزيون بواسطة خاصية Smart View. بالإضافة إلى ذلك نفخر في سامسونج مصر بأن نقدم للسوق المصرية أجهزة تليفزيون مصنوعة محليًّا في مصنعنا بمدينة بني سويف، وهو أول مصنع لسامسونج بالشرق الأوسط وقارة أفريقيا”.

الجدير بالذكر أن أهم ما يميز تليفزيونات سامسونج هو الأحجام الكبيرة للشاشات، حيث تتراوح الأحجام بين 55 و75 بوصة، ليعيش المشاهدون أجواء الملعب من منزلهم.