سامسونج تطلق جالكسي J3 نسخة 2017.. تعرف على مواصفاته

وكالات:أطلقت سامسونج تحديث جديد لسلسلة هواتف J خاصة بالنسخة الأصغر J3 بمواصفات مناسبة للغاية مقارنة بالسعر، ويعد هذا الهاتف منخفض المواصفات لكن يحمل شاشة بدقة رائعة قلما نجدها في مثل هذه الهواتف.يأتي J3 2017 بشاشة 5 بوصة بدقة 1280*720 بكسل بكثافة 294 بكسل في البوصة. ويعمل بمعالج Exynos 7570

وكالات:

أطلقت سامسونج تحديث جديد لسلسلة هواتف J خاصة بالنسخة الأصغر J3 بمواصفات مناسبة للغاية مقارنة بالسعر، ويعد هذا الهاتف منخفض المواصفات لكن يحمل شاشة بدقة رائعة قلما نجدها في مثل هذه الهواتف.

يأتي J3 2017 بشاشة 5 بوصة بدقة 1280*720 بكسل بكثافة 294 بكسل في البوصة. ويعمل بمعالج Exynos 7570 رباعي النوى بتردد 1.4 جيجاهرتز مع ذاكرة عشوائية 1.5 جيجابايت.

على مستوى الكاميرا هناك 5 ميجابكسل من الخلف مع التركيز التلقائي والفلاش و 2 ميجابكسل من الأمام، يقدم ذاكرة تخزين داخلية 16 جيجابايت مع دعم بطاقات ذاكرة حتى 256 جيجابايت، يعمل الهاتف بأندرويد نوجا مع بطارية 2600 ميلي أمبير قابلة للإزالة.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان الأبيض والأسود والذهبي وسيتم بيعه في الولايات المتحدة بسعر 180 دولار.