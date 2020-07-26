“سامسونج” تطلق تليفزيون “the frame” تعرف علي المواصفات (صور)

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر عن إطلاقها تليفزيون “The Frame” الجديد لأول مرة في مصر .

يتميز تليفزيون سامسونج الذكي الجديد، تحت عنوان “تليفزيون أثناء تشغيله، ولوحة فنية عند إطفاءه” بخاصية الوضع الفني، والتي تتيح للمستخدمين اختيار لوحة فنية أو صوره شخصية تظهر على شاشة التليفزيون عندما يكون مغلقا، بدلاً من شاشة سوداء.

يقدم التليفزيون كذلك تكنولوجيا QLED ، والتي توفر حجم لوني بنسبة 100% لرؤية الصور بشكل طبيعي وبدقة عالية، بينما تزيد تكنولوجيا “Dual LED” من معدل التباين، ما يتيح رؤية الألوان الواقعية حتى من زوايا واسعة، ذلك بالإضافة إلى إمكانية تغيير الإطار الخارجي للتليفزيون من ألوان مختلفة) أبيض-أسود-بيج-بنى.

ويقدم تليفزيون “The Frame” كذلك خاصية الصورة التكيفية، حيث يقوم بتعديل سطوع الشاشة وتباينها بصورة تلقائية حسب الإضاءة المحيطة، ذلك بالإضافة إلى وضع “Multi View” الذي يسمح للمستخدم بمشاهدة أكثر من محتوى في الوقت ذاته،

وعلق قاسم حسن رئيس قطاع التليفزيونات، في سامسونج إلكترونيكس مصر،” نحرص في سامسونج إلكترونيكس مصر على المشاركة بشكل فعال في السوق المصري بكافة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة خاصةً وأنه يعد سوق واعد في هذا المجال.

وتابع نسعى إلى مواكبة التطورات التي يشهدها عالم الشاشات الذكية بقدرات اتصال فائقة وخصائص وخدمات في منتجاتنا متصلة ومتطورة، لتتميز بأناقة التصميم وجودة الأداء، وذلك بهدف منح المستهلكين أجهزة ذكية ومتطورة مصممة لإحداث تحولات إيجابية في حياتهم.

وأضاف ،” يمثل مصنع سامسونج للشاشات والتليفزيونات في بني سويف نموذج ناجح للصناعة المحلية باعتباره أحد أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم والأول من نوعه لشركة سامسونج في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي نثق في قدرة المنتج المصري التنافسية بين بقية المنتجات.

كما نسعى من خلال مصنع بني سويف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة بإمكانات وتكنولوجيا متقدمة، والتي بدورها ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، وتغذية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا بالأجهزة المصنوعة في مصر “.