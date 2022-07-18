سامسونج تطلق تلفاز «The Serif» باللون الوردي

أعلنت شركة “سامسونج” للإلكترونيات عن بيعها المسبق لتلفاز وصفته الشركة بأنه يناسب كل أذواق المستخدمين “ذا سيرف The Serif ” باللون الوردي ، اعتبارا من اليوم الاثنين، حيث سيتم إطلاقه رسميا يوم 9 من الشهر المقبل، بحسب وكالة يونهاب.

تم إطلاق التلفاز باللونين الأبيض السحابي والأزرق السماوي

ويرجع سبب تصميم التلفاز باللون الوردي إلى توسيع نطاق خيار المستهلكين بعد إطلاقه باللونين القائمين، وهما الأبيض السحابي والأزرق السماوي، حيث يُتوقع أن يتم إطلاق التلفاز بمقاس 55 بوصة.

ويجري بيع الجهاز الجديد عبر الموقع الإلكتروني لشركة “سامسونج”.

وأُنتج التلفاز “ذا سيرف” بمشاركة مصممي الأثاث “رونان” و”إروان بوروليك”، وهم أخوان ذائعا الصيت عالميا في مجال تصميم الأثاث، مستلهما من الحرف “I” بخط سيريف.

مراقبون : التلفاز الجديد كسر الحواجز بين الأثاث والتلفاز

ويقول مراقبون أن هذا التلفاز كسر الحواجز بين الأثاث والتلفاز، ويمكن الاستفادة القصوى من تأثيرات التصميم الداخلي من خلال استخدام “محتويات الشاشة السحرية” عند عدم مشاهدة التلفاز حسبما صرحت به الشركة.

كما يتصف بالخاصية التي يمكن من خلالها الاستمتاع بالموسيقى بصوت التلفاز في حال وضع الهاتف الذكي على وسط الجزء العلوي من التلفاز، ما يسمى “NFC (اتصال المدى القريب)”، كما يتميز بوظيفة تعزيز الاتصال مثل دعم خدمة Airplay2.

وفى يوليو 2021، أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تلفازها The Serif الفاخر بإصدار 65 بوصة، إلى جانب الإصدارات الأخرى 43 و50 و55 بوصة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن تلفازها The Serif الفاخر، الذي يشتمل على 4 أرجل، يمتاز بشاشة QLED بدقة وضوح UHD، وينبض بداخله المعالج Quantum 4D.

ويتيح التلفاز The Serif الفاخر عرض محتويات HDR10+ والتحكم الصوتي عبر Alexa و Bixby، كما أنه يدعم تقنية AirPlay.

يذكر أن سامسونج باعت 9.43 مليون جهاز تلفزيون QLED العام الماضي وحده ، ارتفاعًا من 800 ألف في عام 2017 ، و 2.6 مليون في 2018 ، و 5.32 مليون في 2019 و 7.79 مليون في 2020.

و ذكرت بيانات أومديا أن سامسونج باعت 42.1% من أجهزة التلفزيون المتطورة بسعر 2500 دولار أو أكثر في الماضي عام، تمثل 44.9% من أجهزة التلفاز فائقة الحجم ذات الشاشات 80 بوصة أو أكبر.

ونقلت وسائل الإعلام الكورية عن مسؤول في شركة سامسونج قوله: «لقد دفعت سامسونج للإلكترونيات بالمركز الأول عبر إستراتيجية متميزة تركز على أجهزة تلفزيون QLED. منذ إطلاقها في عام 2017 ، تم بيع أكثر من 26 مليون وحدة».