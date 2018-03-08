سامسونج تطرح في المتاجر 11 طرازا لأجهزة تلفزيونية

المال- خاص كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن إطلاق تشكيلة تلفزيوناتها الجديدة لعام 2018 في الحدث الاستثنائي فيرست لووك الذي جرت فعالياته بمبنى البورصة الأمريكية في نيويورك.وسلطت سامسونج الضوء على التفاصيل التي تتميز بها أجهزة تلفزيون QLED الرائدة، فضلا عن تشكيلة موسعة من أج

المال- خاص

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن إطلاق تشكيلة تلفزيوناتها الجديدة لعام 2018 في الحدث الاستثنائي فيرست لووك الذي جرت فعالياته بمبنى البورصة الأمريكية في نيويورك.

وسلطت سامسونج الضوء على التفاصيل التي تتميز بها أجهزة تلفزيون QLED الرائدة، فضلا عن تشكيلة موسعة من أجهزة UHD، وأجهزة UHD الفاخرة وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات الضخمة والفائقة. كما أعلنت الشركة عن العديد من الميزات الجديدة والاستثنائية التي تتضمن الجودة المميزة والقدرات الذكية وعناصر التصميم الفريدة التي تتيح للتلفزيونات إمكانية التناغم مع الديكور المنزلي بسلاسة.

وتتميز أجهزة تلفزيون QLED الجديدة من سامسونج لعام 2018 بالعديد من الميزات المصممة لتلبية احتياجات المستهلكين لتحسين جودة الصورة، وتوفير المزيد من الراحة، وتعزيز الاتصال والمشاركة.

وتشمل هذه المزايا تقنية التباين الكامل والمباشر Direct Full Array، وظائف ذكية جديدة مثال Bixby وخاصية الاتصال غير المرئي المعاد تصميمها One Invisible connection. وإضافة إلى ذلك تتميز مجموعة أجهزة التلفزيون هذه بمجموعة جديدة من المزايا كالوضع المحيطي Ambient Mode، وهو إحدى الحلول المستقبلية التي تمكن التلفزيون من الاندماج في البيئة المنزلية على نحو فريد واستثنائي.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل سامسونج على تعزيز التزامها بإطلاق الأجهزة التلفزيونية ذات الشاشات الضخمة، عبر تقديم مجموعة من الأجهزة بحجم 75 بوصة فما فوق. وذلك استجابة منها بشكل مباشر للطلبات المتزايدة للمستهلكين على هذا النوع من الشاشات منذ العام 2017، حيث شكلت مبيعات أجهزة تلفزيون سامسونج بقياس 65 بوصة وما فوق، 40% من عائدات الشركة من الأجهزة التلفزيونية في أمريكا الشمالية، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة %50 هذا العام.

وتعليقاً على ذلك قال قاسم حسن، رئيس قطاع أجهزة التلفزيون في سامسونج إلكترونيكس مصر: “تعتبر مجموعة الأجهزة التلفزيونية التي نطلقها عام 2018 أكثر أجهزتنا ابتكاراً وتطوراً”.

وأضاف “صممت الأجهزة خصيصاً للمستهلكين المهتمين بإضافة لمسة من الجمال على منازلهم والأماكن التي يعيشون فيها. ونحن نشجع المستهلكين على تجربة المجموعة الجديدة من أجهزة التلفزيون ومزاياها الاستثنائية التي توفر لهم المزيد من الحرية لوضع الجهاز في المكان المثالي من المنزل للحصول على المزيد من المتعة والتشويق عند مشاهدة برامجهم المفضلة”.

ومن أهم المزايا الجديدة





تقنية التباين الكامل والمباشر





تتميز أجهزة التلفزيون Q9F و Q8من مجموعة QLED بتقنية التباين الكامل. حيث يوفر الإطار الفائق من مصابيح LED التي يتم التحكم فيها بدقة، تباينا حقيقيا في جميع الصور المعروضة على الشاشة.

الوضع المحيطي

تم إطلاق هذه الوضعية لاستكمال مزايا مجموعة التلفزيون الجديدة، بهدف تقديم قيمة مضافة للمستهلكين حتى في حال عدم مشاهدتهم للتلفزيون. وتوسع ميزة الوضع المحيطي، مع توفير العديد من المعلومات على الشاشة بما في ذلك حركة المرور والطقس والأخبار، مزايا استخدام التلفزيون ليصبح مركز المعلومات الرئيسي في المنزل.

ويستطيع الوضع المحيطي أيضا أن يمنح التلفزيون القدرة للتعرف على لون أو نوعية الجدار الذي يتم تركيبه عليه ليتطابق مع الديكور الموجود في المنزل ويوفر للمستهلكين شاشة أنيقة، تبدو وكأنها شفافة تتناغم مع نمط غرفة المعيشة. كما تتحسس هذه الوضعية وجود الأشخاص في الغرفة عن طريق المزامنة مع إشارة لاسلكية تقوم بتشغيل الشاشة، تنطفئ من جديد عند مغادرة الشخص للغرفة.



الاتصال غير المرئي





تقدم مجموعة أجهزة تلفزيون QLED من سامسونج عبر العديد من الميزات المصممة لتسهيل الحياة اليومية للمستهلكين أسهل، قيمة تتجاوز القدرات التقليدية للتلفزيونات. فمع خاصية الاتصال الواحد غير المرئي الجديدة، سيتم ربط التلفزيون، والأجهزة الخارجية ومصدر الطاقة بكابل واحد، لنقل البيانات والطاقة لمظهر أكثر أناقة.

يعتبر هذا الكابل الناقل للبيانات عالية السعة بسرعة الضوء والطاقة في آن، أول كابل من نوعه في قطاع التلفزيون. وقد تم تصميم هذا الكابل باستخدام مادة التفلون المقاوم للحرارة العالية والمعروف بمتانته. كما تم تجهيز هذا الكابل بنظام العزل الذي يقطع التيار الكهربائي في حال انقطاع الكابل، كل ذلك بهدف توفير راحة البال للمستهلكين مع إطالة عمر المنتج.



التلفزيون الذكي، الذي يتوفر بخاصية Bixby





إضافة إلى الجودة الفائقة للصورة والتحسينات الإضافية على مستوى التصميم، باتت مجموعة أجهزة تلفزيون 2018 الذكية من سامسونج أكثر ذكاء. فقد تم تخفيض الفترة التي يحتاجها جهاز التلفزيون للاتصال بالواي فاي والوقت اللازم لإعداد التطبيق في المرة الأولى بنسبة كبيرة، ما يجعل تجربة الإعداد سلسة وسهلة. كما توفر أجهزة التلفاز الجديدة موجه عالمي حدسي، يوفر مجموعة من الخيارات للتنقل ومشاهدة المحتوى على أجهزة تلفزيون QLED.

ولضمان المزيد من سهولة الاستخدام، تتضمن أجهزة تلفزيون QLED 2018 المساعد الصوتي Bixby، منصة سامسونج الذكية التي أطلقت للمرة الأولى على أجهزتها النقالة. وسيتمكن المشاهدين بفضل هذه الخاصية من التحكم بجهاز التلفزيون عن طريق الصوت والبحث بسرعة أكبر عن المحتوى، وستستمرهذه الأجهزة بفضل تكنولوجيا التعلم العميق، في تطوير قدراتها مع مرور الوقت. كما سيتمكن المشاهدين بفضل تطبيق الأشياء الذكية SmartThing الجديد، مزامنة هواتفهم Galaxy مع أجهزة التلفزيون لتسهيل الإعداد والوصول إلى الخدمات المختلفة بما في ذلك موجه البرنامج، خاصية التحكم عن بعد ومشاركة مقاطع الفيديو بين الشاشات.

** 11 طرازا



تحتوي مجموعة تلفزيونات سامسونج 2018 على أكثر من 11 طراز من أجهزة QLED، UHD الفاخرة، UHD، والأجهزة ذات الشاشات الضخمة، والمتوفرة في مجموعة متنوعة من الأحجام. وتتوفر نماذج مجموعة العام 2018 بالشاشات المسطحة والمنحنية بحسب خيارات المستهلكين.

· تلفزيونات QLED: تتضمن نماذج مجموعة تلفزيونات QLED، جهاز Q9F بقياس (65″، 75″،88″)، وجهاز Q8F بقياس (55″، 65″، 75″)، وجهاز Q7C بقياس (55″، 65″) وجهاز Q7F بقياس (55″، 65″،75″) وجهاز Q6Fبقياس (49″، 55″، 65″، 75″ و82″). كما تتميز أجهزة تلفزيون QLED بالألوان والتباين المعززين، وتوافقها مع معيار HDR10+، وخاصية الوضع المحيطي، ومزايا التلفزيونات الذكية مع المساعد الصوتي Bixby، وجهاز واحد للتحكم عن بعد، وخاصية الاتصال الواحد غير المرئي. ويمكن استخدام خاصية الاتصال الواحد غير المرئي مع نماذج تلفزيونات Q7 والنماذج الأعلى.

· تلفزيونات UHD الفاخرة: تتضمن نماذج العام 2018 من هذه الأجهزة، مجموعتيNU8500 وNU8000، وتتميز هذه الأجهزة بخصائص ومزايا متعددة كالألوان الكريستالية النابضة بالحياة، وتوافقها مع معيار HDR10+، وحلول الكابلات، ومزايا التلفزيونات الذكية مع المساعد الصوتي Bixby، وجهاز واحد للتحكم عن بعد

· تلفزيونات UHD: وتشمل النماذج لعام 2018 NU7100 بقياس(75/65/55/50/43/40″) و NU7300بقياس (65/55″)، وتشمل هذه التلفزيونات مزايا متطورة كالحصول على صور بدقة 4K UHD و HDR، وحلول الكابلات، والتصميم الرفيع والعديد من القدرات الذكية للتلفزيونات.

· تلفزيونات بشاشة فائقة الحجم: تنضم العديد من نماذج تلفزيونات سامسونج بما في ذلك Q6FN و NU8000و Q7و Q9Fإلى مجموعات التلفزيون ذات الشاشة الضخمة، حيث تتوفر الشاشات بأحجام 75 بوصة أو أكبر. وتعكس هذه النماذج طلب المستهلكين للحصول على أجهزة تلفزيون بشاشات ضخمة لتجربة مشاهدة منزلية غامرة وأكثر متعة.

وستتوفر مجموعة تلفزيونات سامسونج لعام 2018 في المتاجر خلال شهر مارس الجاري