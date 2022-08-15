سامسونج تطرح ساعتي watch 5 و watch 5 pro .. تعرف على المواصفات

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن الجيل الجديد من ساعات جالاكسي، Watch5 و Watch5 Pro ، لتعزيز العادات الصحية للمستخدمين، حيث تعمل ساعة جالكسي Watch5 على تحسين المزايا التي يعتمد عليها المستخدمون بشكل يومى، بينما تعد ساعة جالكسي Watch5 Pro أحدث إضافة إلى تشكيلة ساعات جالكسي.

وتعكس هذه المنتجات الجديدة التزام الشركة تجاه المستخدمين، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم والمستويات التي يتطلعون للوصول إليها، في ظل الرغبة المتزايدة من جانب الأفراد لفهم الأهداف الصحية والعمل لتحقيقها بشكل أفضل، حيث عملت سامسونج على توفير الطرق المثلى للوصول إلى مراقبة عميقة وبيانات عملية لتقدم من خلالها للمستخدمين المعلومات التي يحتاجون إليها، لمساعدتهم طوال رحلاتهم لضمان صحة مستخدميها.

وقال الدكتور تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات:”نود تأكيد التزامنا بتزويد مستخدمي ساعات جالكسي بالأدوات والبيانات والموارد اللازمة لفهم صحتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى دعمهم في رحلة تدريباتهم الرياضية. ومن خلال توظيف مستشعر النشاط الحيوي الرائد من سامسونج، نحرص على تمكين المستخدمين من خلال الحصول على صورة مكتملة للبيانات المتعلقة بأحوالهم الصحية”.



مواصفات ساعة جالاكسي Watch 5

وتم تجهيز سلسلة ساعات جالكسي Watch5 بمستشعر يحمل اسم BioActiveوالذي قدمته الشركة لأول مرة في سلسلة ساعات جالكسي Watch4، حيث يستخدم شريحة واحدة تجمع بين ثلاثة مستشعرات قوية للصحة لقياس معدل نبض القلب البصري، وإشارة القلب الكهربائية، وتحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية البيولوجية.

وبذلك يمكن الحصول على قراءات مكثفة تشمل معدل نبض القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، وحتى قياس مستوى التوتر. ويمكن للمستخدمين أيضاً الحصول على فهم أعمق لصحة القلب من خلال مراقبة ضغط الدم وتخطيط القلب مباشرة من خلال الساعة. ومنذ عام 2020، عملت سامسونج على توسعة هذه الإمكانات ونشرها في 63 سوقاً، بما في ذلك خمسة أسواق جديدة، وهي: بوليفيا ونيكاراغوا وجزيرة ريونيون وتركيا وفنزويلا، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لتتبع صحة القلب بشكل أفضل كل يوم.

ويستخدم مستشعر درجة الحرارة تقنية الأشعة تحت الحمراء للحصول على قراءات أدق، حتى لو تغيرت درجة الحرارة في المحيط الخارجى للمتستخدم. ومن شأن هذه الخاصية أن تفتح إمكانات جديدة للمطورين لتوسيع خيارات الصحة لهم وللمستخدمين للاستفادة من التجارب الجديدة كليًا.



صُممت ساعة جالكسي Watch5 لتحقيق الكثير من الفوائد اليومية، لاسيما وأنها تقدم تجربة شاملة لا تقتصر على أنشطة اللياقة البدنية، بل تتجاوزها إلى مرحلة ما بعد التمرين والراحة. وتعد الساعة أداة لقياس تكوين الجسم، مع تقديم نظرة كاملة عن الصحة العامة للمستخدم، وتزويده بنهج خاص لتحديد الأهداف، وإرشاده من خلال التمرينات المخصصة، وتتبع التقدم المحرز.



وتمكّن سلسلة ساعات جالكسي Watch5 المستخدمين من استعادة البيانات بعد إنتهاء التمرين، بما في ذلك معدل ضربات القلب بعد التمارين المكثفة، مع تقديم التوصيات المتعلقة بشأن استهلاك المياه بناءً على كمية السوائل التي تم فقدانها خلال التمرينات.

كما تحرص سامسونج على مساعدة المستخدمين للحصول على نوم أفضل خلال ساعات الليل وهو أمر هام للحفاظ على الصحة، ويمكن فهم أنماط النوم من خلال نقاط مراقبة مراحل النوم، إلى جانب اكتشاف مستويات الأكسجين في الدم. ويمكن تحقيق عادات نوم مُحسَّنة من خلال التدريب المتقدم على النوم بالاعتماد على برنامج موجه لمدة شهر.

وتقوم ساعة جالكسي Watch5 بضبط مستوى الأضواء والمكيف وأجهزة التلفزيون المتصلة تلقائياً وفق إعدادات محددة مسبقاً عن طريق خاصية التكامل مع منصة SmartThings، ، لتوفير بيئة نوم مثالية. ومع وجود خاصية الكشف المحسن عن حالات السقوط من السرير يمكن للمستخدمين النوم بأمان وضمان إخطار الجهة المعنية في حالات الطوارئ إذا تعثر المستخدم أو تعرض أحد أفراد أسرته في المنزل لذلك.

وباستخدام مساعد جوجل يمكن للمستخدم إنشاء أغنيته المفضلة عبر تطبيق Spotify بصوته، وسيتمكن المستخدم في المستقبل القريب من اكتشاف الطريق باستخدام خرائط جوجل عن طريق الساعة من دون الاتصال بالهاتف الذكي، وستكون التحديثات التي تتضمن تطبيقات جديدة مثل SoundCloud و Deezer لعشاق الموسيقى.



ومن الجدير بالذكر أن تطبيق Samsung Health يمكن المستخدم من تسجيل ومشاركة نزهته مع زملائه باستخدام خاصية Route Workout. كما يمكنه أيضاً تنزيل مسارات المشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات أثناء التدرب على خوض السباقات، أو القيام بالمزيج من الأنشطة المعتادة. كما سيتمكن المستخدم من متابعة المسار خطوة بخطوة أثناء التنزه أو ركوب الدراجة