اتصالات وتكنولوجيا

«سامسونج» تطرح خصومات على أجهزتها حتى بداية نوفمبر

بمناسبة الذكري 25 لانطلاق علامتها التجارية
المال - خاص 1:40 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 1:40 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق “أسبوع سامسونج”، أكبر حدث ترويج عالمي للعلامة التجارية يوم 25 أكتوبر ليستمر حتى 1 نوفمبر 2021. وستقدم الشركة خلاله عروضاً حصرية وخصومات استثنائية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والخمسين لانطلاق علامتها.

وتتضمن الحملة التي تستمر أسبوعاً كاملاً العديد من العروض، مثل العرض اليومي الذي يقدم تنزيلات يومية، وعرض آخر يتيح للعملاء تصميم المنتج الخاص بهم حسب المواصفات التي يختارونها، وتحديداً منتجات “ساعة جالاكسي 4” وتلفزيون “The Frame” وثلاجة Bespoke.

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 وسيشمل عرض آخر منتجات سامسونج الأكثر مبيعًا والتي تعرض أفضل وأحدث طراز في كل سلسلة، بما في ذلك العروض على أحدث هواتف Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 و Galaxy Watch4.

علاوة على ذلك، تقدم الشركة للعملاء حزمة توفير التي يمكن أن يختار العملاء من خلالها منتجات تتوافق مع بعضها، لإثراء التجربة التي يكتسبها العميل عند شراء المنتجات التي تكمل بعضها البعض.

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بقلم المال - خاص

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