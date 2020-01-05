سامسونج تطرح تخفيضا 25 % على أسعار شاشاتها

أعلنت سامسونج إليكترونيكس مصر عن إطلاق عروض وتخفيضات كبيرة تصل إلى 25% على أسعار شاشات التليفزيونات بجميع أحجامها من 32 إلى 82 بوصة لتبدأ من 2700 جنيه بالتزامن مع بداية العام الجديد، على أن تتاح هذه العروض بداية من يناير وحتى نفاد الكمية في منافذ ومحلات سامسونج بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيون فى سامسونج إن هذه العروض تأتي ضمن اهتمام سامسونج بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها، ومشاركتهم في جميع الأعياد والاحتفالات، موضحا أن العروض الجديدة تتفق تمامًا مع احتياجات المستهلك المصري، وتتسق مع قدراته الشرائية التي تبذل سامسونج جهدًا كبيرًا لدراستها، ومعرفتها بوضوح حتى تتمكن من تلبيتها، لتتفوق على جميع المنتجات المماثلة بالسوق المصرية فيما يتعلق بتوفير أفضل تقنيات الصوت، والصورة للمستهلك المصري، وهو ما قفز بالحصة السوقية للشركة في مصر لتبلغ 40% من إجمالي السوق المحلية.

وأشار حسن فى بيان صحفي اليوم إلى أن قدرات سامسونج إليكترونيكس على التصنيع في مصر، مكنتها من تقديم عروض ضخمة على إنتاجها المتميز الذي يخرج من مصانع الشركة الكورية بمحافظة بني سويف، والذي يتم تصديره للعالم مختومًا بعلامة “صنع في مصر”.