«سامسونج» تطرح أجهزة منزلية ذكية فى معرض «CES» للإلكترونيات

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن طرح مجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية خلال مشاركتها في معرض

2020 CES للإلكترونيات في لاس فيجاس بأمريكا.

وتقدم هذه الأجهزة الذكية الجديدة أحدث الحلول التكنولوجية التي تساعد المستهلك على إنجاز المهام اليومية بشكل مختلف يوفر الوقت والجهد.

قال هاري تشوي، نائب أول لرئيس قطاع المؤسسات، رئيس فريق التصميم في سامسونج للإلكترونيات: “نهدف في سامسونج إلى تطوير أجهزة منزلية مصممة خصيصًا لتتماشى مع أسلوب الحياة العصرية التي نعيشها اليوم، لتمزج بين التصميم العصري وأحدث التقنيات المبتكرة، وهو بالضبط ما تقدمه الأجهزة الجديدة للمستهلكين لدينا، إضافة إلى منحهم إمكانية الاختيار من بين العديد من الأجهزة المنزلية التي تجعل حياتهم المنزلية أكثر سلاسة واتصالًا وفائدة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء تعكس المنتجات الجديدة التي تطرحها سامسونج أساليبها العصرية التي تطور المنازل، فالمنزل لم يعد مجرد مكانا للراحة والاسترخاء، بل أصبح مكانًا متعدد الاستخدامات، ليضم صالة ألعاب رياضية، ومكتبًا، ومكانًا للترفيه.

واستنادًا إلى هذه الاتجاهات المتغيرة، تواصل سامسونج ابتكار تصميمات جديدة تعيد تقديم وظائف الأجهزة المنزلية بشكل جديد يتسم بالمرونة، وتعدد الاستخدام،

استعرضت سامسونج ثلاجة BESPOKE التي تمكن للمستخدمين من تحديد وظائف الثلاجة لتناسب الاستخدام الشخصي من خلال وحدة Flex Zone، وهي وحدة إضافية يمكن استخدامها كثلاجة أو فريزر.

إلي جانب الموقد “البوتاجاز” المحمول ثنائي الشعلة Portable Slim Double Induction بتصميم مناسب للمساحات الصغيرة ليمكن المستخدمين من إعداد وجبات الطعام في أي مكان في المطبخ – أو حتى في غرفة أخرى في المنزل.

ويوفر الموقد الجديد من “سامسونج” إمكانية طهي الوجبات بسرعة ودقة، لأنه مزود باثنتين من الشعلات الحثية، لكل منها تسعة مستويات طاقة مختلفة لتناسب جميع احتياجات الطهي.

وتوفر سلسلة Cube Refrigerator الجديدة من سامسونج ثلاثة نماذج جديدة من الثلاجات صغيرة الحجم. مزودة بتقنية تبريد خاصة تعمل بهدوء بدون التسبب في أي إزعاج أو ضوضاء.

يمثل نظام العناية بالأحذية من سامسونج Samsung Shoe Care System والذي يساعد على إزالة الروائح الكريهة وإزالة الرطوبة وتجفيف الأحذية بواسطة جهاز واحد.



