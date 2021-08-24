سامسونج تطرح أجهزة تلفزيونات صديقة للبيئة

طرحت شركة سامسونج تلفزيونات Neo QLED 8K، وهو أولى منتجات تليفزيون مع دقة أعلى من k4 باعتراف من كاربون تراست، شركة استشارية لتغير المناخ العالمي مقرها المملكة المتحدة، والذي تم إنتاجه في إطار مبادرتها بتصنيع منتجات صديقة للبيئة.

وحصلت سامسونج على شهادة طباعة القدم الكربونية لاثنين من أجهزة تلفزيون NEO QLED البصمة الكربونية من قبل Carbon Trust، وهي شركة استشارية عالمية في مجال تغير المناخ مقرها المملكة المتحدة.

وارتكزت استراتيجية سامسونج في أحدث ابتكارات في التلفزيونات على ثلاث طرق رئيسية، أولها التوسع في طرق التغليف المستدام وهو النهج الذي حاز على عدة جوائز، والذي يعتمد على إعادة التدوير من خلال تقليل النصوص والصور الرسومية على العبوات بما يساهم في التخلص من الحبر التقليدي القائم على الزيت من الطباعة الملونة، ومن ثم يقلل من النفايات، وتصميم صناديق الكرتون الخاصة بأجهزة التلفزيون بطريقة تسمح بتدوير العبوة.

بالإضافة إلى تزويد التليفزيونات بجهاز تحكم عن بعد جديد مصنوع جزئيا من مواد معاد تدويرها يعمل بالخلايا الشمسية، ويمكن إعادة شحنه من خلال الإضاءة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ملحق USB هو الأول من نوعه يساعد في خفض مستوى النفايات.

أما الطريقة الثالثة هي تخفيض آثار الكربون، حيث تبذل “سامسونج” جهودا كبيرة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المتعلقة باستخدام البلاستيك المعاد تدويره، كما تخطط للتوسع في جهودها الصديقة للبيئة لتشمل تلفزيونات اخرى من NEO QLED، بالإضافة إلى العروض التجارية ومنتجات اللايف ستايل الأخرى.