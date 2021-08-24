اتصالات وتكنولوجيا

سامسونج تطرح أجهزة تلفزيونات صديقة للبيئة

معتمدة من شركة "كاربون ترست" البريطانية"
المال - خاص 12:35 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21 12:35 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت شركة سامسونج تلفزيونات Neo QLED 8K، وهو أولى منتجات تليفزيون مع دقة أعلى من k4 باعتراف من كاربون تراست، شركة استشارية لتغير المناخ العالمي مقرها المملكة المتحدة، والذي تم إنتاجه في إطار مبادرتها بتصنيع منتجات صديقة للبيئة.

وحصلت سامسونج على شهادة طباعة القدم الكربونية لاثنين من أجهزة تلفزيون NEO QLED البصمة الكربونية من قبل Carbon Trust، وهي شركة استشارية عالمية في مجال تغير المناخ مقرها المملكة المتحدة.

اقرأ أيضا  تداعيات سلبية على سوق الهواتف من ارتداد الموجة الرابعة لكورونا

وارتكزت استراتيجية سامسونج في أحدث ابتكارات في التلفزيونات على ثلاث طرق رئيسية، أولها التوسع في طرق التغليف المستدام وهو النهج الذي حاز على عدة جوائز، والذي يعتمد على إعادة التدوير من خلال تقليل النصوص والصور الرسومية على العبوات بما يساهم في التخلص من الحبر التقليدي القائم على الزيت من الطباعة الملونة، ومن ثم يقلل من النفايات، وتصميم صناديق الكرتون الخاصة بأجهزة التلفزيون بطريقة تسمح بتدوير العبوة.

اقرأ أيضا  إس إيه بي : التحول الرقمي يتصدر التوجهات التكنولوجية للحكومة المصرية

بالإضافة إلى تزويد التليفزيونات بجهاز تحكم عن بعد جديد مصنوع جزئيا من مواد معاد تدويرها يعمل بالخلايا الشمسية، ويمكن إعادة شحنه من خلال الإضاءة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ملحق USB هو الأول من نوعه يساعد في خفض مستوى النفايات.

أما الطريقة الثالثة هي تخفيض آثار الكربون، حيث تبذل “سامسونج” جهودا كبيرة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المتعلقة باستخدام البلاستيك المعاد تدويره، كما تخطط للتوسع في جهودها الصديقة للبيئة لتشمل تلفزيونات اخرى من NEO QLED، بالإضافة إلى العروض التجارية ومنتجات اللايف ستايل الأخرى.

اقرأ أيضا  حاسب سامسونج «جالاكسي بوك برو 360» يحتل المرتبة الأولى فى تصنيف أمريكى

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أوبر ترفع سعر خدمة إكس في القاهرة والإسكندرية.. وكومفورت بالعاصمة

محمود جمال 12:45 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

انطلاق المؤتمر الخامس لأمن المعلومات 5 سبتمبر

المال - خاص 10:07 ص, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

اتفاقية تعاون بين إيتيدا والفطيم لإنشاء مركز لخدمات التعهيد المشتركة فى مصر

محمود جمال 5:14 م, الأثنين, 23 أغسطس 21

عدلي منصور رئيسًا لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية

محمود جمال 11:41 ص, الأثنين, 23 أغسطس 21

تداعيات سلبية على سوق الهواتف من ارتداد الموجة الرابعة لكورونا

أحمد عوض 6:41 ص, الأثنين, 23 أغسطس 21

«بى مايسترو» تبحث مع «واحات السيليكون» تأسيس حاضنات للمستفيدين من «ستارت آب فاكتورى»

محمود جمال 6:34 ص, الأثنين, 23 أغسطس 21