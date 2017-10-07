سامسونج تشارك بمكونات في جهاز أبل الجديد

سكاي نيوز عربيةستحقق شركة سامسونج الكورية الجنوبية مكاسب مادية كبيرة من مبيعات الهاتف الجديد لشركة أبل الأمريكية "آيفون X" فكيف ذلك؟وفق ما نقلت مجلة "بي سي ماغازين" عن تقرير لشركة "Counterpoint Technology"، فإن سامسونج ستجني 110 دولارات عن كل هاتف "آيفون X" لقاء ما تسهم به الشركة الكورية الجنوبي

سكاي نيوز عربية

ستحقق شركة سامسونج الكورية الجنوبية مكاسب مادية كبيرة من مبيعات الهاتف الجديد لشركة أبل الأمريكية “آيفون X” فكيف ذلك؟

وفق ما نقلت مجلة “بي سي ماغازين” عن تقرير لشركة “Counterpoint Technology”، فإن سامسونج ستجني 110 دولارات عن كل هاتف “آيفون X” لقاء ما تسهم به الشركة الكورية الجنوبية من مكونات في جهاز أبل الجديد.

وتتولى سامسونج تزويد أبل بشاشات “OLED” وشرائح الذاكرة لهواتف آيفون الجديدة، على اعتبار أن الشركة الكورية الجنوبية هي الوحيدة حاليا التي تستطيع تلبية احتياجات الشركة الأمريكية.

ويعتمد الهاتف الجديد على شاشة (OLED) بحجم 5.8 إنش ممتدة من الحافة إلى الحافة جنبا إلى جنب مع أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد.

وهي المرة الأولى التي تعتمد فيها هواتف “آيفون” على شاشات OLED التي اعتبرتها الشركة الأمريكية إحدى أهم مزاياها.

وذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أنه من المتوقع أن تبيع أبل ما يناهز 130 مليون هاتف “آيفون X” إلى غاية صيف 2019، ما يعني مكاسب تزيد على 14 مليار دولار لشركة سامسونج حسب التقرير.