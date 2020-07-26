«سامسونج» تسيطر على مبيعات المحمول في الإسكندرية (جراف)

سيطرت العلامة الكورية “سامسونج” على النصيب الأكبر من مبيعات المحمول في نطاق محافظة الإسكندرية بنسبة 31%، من إجمالي المبيعات لـ 297 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت “أوبو” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة الهواتف المحمولة مستحوذة على حصة سوقية 24% من إجمالى المبيعات فى محافظة الإسكندرية خلال تلك الفترة.

واقتنصت العلامة الصينية “ريلمي” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 11% من إجمالى المبيعات، أعقبتها “ريدمي” فى المركز الرابع بحصة بلغت 10%.

وحلت “هواوي” فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة فى الإسكندرية مستحوذة على حصة سوقية 8%، من إجمالى المبيعات.

وجاءت العلامة التجارية “إنفينيكس” فى المرتبة السادسة بعدما أن اقتنصت حصة سوقية 5% من إجمالى مبيعات المحمول خلال مايو الماضى.

فى المقابل، سجلت العلامات التجارية الأخري المطروحة فى السوق المحلية على حصة سوقية 11%، من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة فى نطاق محافظة الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي.

ويذكر أن مبيعات المحمول فى مصر سجلت ارتفاعًا بنسبة 4%، لتصل إلى 5 ملايين و577 ألف جهاز خلال 5 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 5 ملايين و362 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي حصص العلامات التجارية فى قطاع سوق المحمول بمحافظة الإسكندرية خلال مايو الماضي: