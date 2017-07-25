سامسونج تسلم جوائز الدورة الرابعة للفائزين بمسابقة انطلق

المال – خاصاختتمت سامسونج مصر للإلكترونيات فاعليات الدورة الرابعة لمبادرة "انطلق" لمطورى التطبيقات. وفي ختام المبادرة التى سبق لسامسونج إطلاقها خلال مشاركتها في معرض Cairo ICT في نوفمبر الماضي، قامت الشركة بتوزيع الجوائز التي بلغت قيمتها الإجمالية 250000 جنيه على أفضل 10 مطورين، بالإ

المال – خاص

اختتمت سامسونج مصر للإلكترونيات فاعليات الدورة الرابعة لمبادرة “انطلق” لمطورى التطبيقات.

وفي ختام المبادرة التى سبق لسامسونج إطلاقها خلال مشاركتها في معرض Cairo ICT في نوفمبر الماضي، قامت الشركة بتوزيع الجوائز التي بلغت قيمتها الإجمالية 250000 جنيه على أفضل 10 مطورين، بالإضافة لقبولهم في برنامج شركاء سامسونج، والترويج الاحترافي لتطبيقاتهم الفائزة.

حصل تطبيق المُعِز El Muizz على الجائزة الأولى وقيمتها 100,000 جنيه، وهو تطبيق للواقع الافتراضي VR-فئة التطبيقات السياحية، بينما حصل تطبيق دكتور الطوارئ Emergency Doctor على الجائزة الثانية بقيمة50,000 جنيه وهو من التطبيقات الصحية لمنصة تشغيل Tizen.

وجاء في المركز الثالث تطبيق GDA ذو الاستخدامات المتعددة للهواتف الذكية وانترنت الأشياء بجائزة قيمتها 20,000 جنيه، أما الجائزة الرابعة بقيمة 10,000 جنيه فقد حصل عليها تطبيق DOODZ من تطبيقات الواقع الافتراضي VR-فئة التطبيقات الإبداعية، كما جاء في المركز الخامس بقيمة 10,000 جنيه تطبيق عين سحرية للثلاجة Refrigerator Eye وهو من تطبيقات انترنت الأشياء-فئة الصحة والمبيعات والتطبيقات الإبداعية. أما الفائزون الخمسة الباقون فقد حصلوا على أجهزة الكترونية متميزة من سامسونج.

وقال جي وان لي -رئيس سامسونج الكترونيكس مصر: ” تلتزم سامسونج بدعم رواد الأعمال في القطاع التكنولوجي في مصر وجميع أنحاء العالم، باعتبارنا من أهم الشركات التكنولوجية الرائدة ومن كبرى الشركات المبتكرة في هذا القطاع الهام. وخلال الدورة الرابعة من مبادرة انطلق، تمكنّا من التواصل والتفاعل مع مجموعة من أهم العقول المصرية اللامعة، وساعدناهم في تحويل أفكارهم إلى تطبيقات فعلية واسعة الاستخدام، وهو ما سيساهم بشكل ايجابي في المجتمع، ويساعد على دعم مكانة مصر كمركز إقليمي هام لتطوير التطبيقات”.

وأضاف شريف بركات-نائب رئيس سامسونج الكترونيكس مصر: “تثق سامسونج الكترونيكس مصر في الشباب المصري وقدرته على تطوير تطبيقات ذكية وفريدة من نوعها. وتأتي الدورة الرابعة من المبادرة أو “انطلق 4″ تأكيداً لما يتمتع به الشباب المصري من أفكار ابداعية، حيث شهدت المسابقة هذا العام منافسات متميزة بين مجموعة من التطبيقات المبتكرة والمبهرة خلال هذا الموسم”.