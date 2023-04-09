«سامسونج» تسعى للحصول على دعم الدومينيكان لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الأحد، أنها طلبت دعم جمهورية الدومينيكان لملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في مدينة بوسان جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة يونهاب.

قدم “نو تيه-مون”، رئيس أعمال MX في الشركة العملاقة للتكنولوجيا، الطلب خلال اجتماعه مع “راكيل بينيا”، نائبة رئيس جمهورية الدومينيكان يوم الخميس، حيث زارت نائبة الرئيس متحف سامسونج للابتكار في سوون، على بعد 34 كيلومترا جنوب سيئول كجزء من رحلتها الرسمية إلى كوريا الجنوبية.

خلال الاجتماع، قال “نو” إن سامسونج قدمت مجموعة واسعة من المنتجات من الأجهزة المنزلية إلى الهواتف المحمولة في الدولة الأمريكية اللاتينية منذ عام 2016، وستواصل منح العملاء أفضل التجارب.

كما أكد أن معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان سيكون بمثابة فرصة جيدة لشركة سامسونج لتقديم تقنياتها المتقدمة إلى العالم.

وتخطط سامسونج لإطلاق برنامج هذا الشهر لمساعدة شباب الدومينيكان في الحصول على وظائف من خلال التعليم والتدريب على البرمجيات والذكاء الاصطناعي ومواضيع تقنية أخرى.