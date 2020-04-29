اتصالات وتكنولوجيا

سامسونج تسجل 5.3 مليار دولار أرباحا خلال الربع الأول من 2020

حذرت من أثر كورونا علي قطاع الهواتف والتليفزيونات
المال - خاص 11:13 م, الأربعاء, 29 أبريل 20 11:13 م, الأربعاء, 29 أبريل 20

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اعلنت شركة سامسونج الكورية للالكترونيات اليوم عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، إذا سجلت إجمالي الإيرادات 45.4 مليار دولار،بزيادة بلغت 5.6% مقارنة بنفس الفترة من 2019 والتي حققت فيها نحو 42.8 مليار دولار

 وسجلت الشركة صافي ربح وصل إلى 5.3 مليارات دولار بالمقارنة مع 5.1 مليارات دولار في العام السابق.

 وحذرت سامسونج من أن فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم سيضر بشكل كبير بعمليات عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في الأشهر المقبلة.

وأوضحت الشركة أن أوامر العمل من المنزل والنمو المرتبط بالتعلم عبر الإنترنت يدعمان الطلب على شرائح الذاكرة، لكن التوقعات للهواتف الذكية وأجهزة التلفاز تُعد ضبابية مع تأجيل المستهلكين للإنفاق.

وقال هان جين مان ، نائب الرئيس الأول في شركة الرقاقات التابعة لشركة سامسونج: “حتى مع استمرار هذه الشكوك، فمن المرجح أن تكون الظروف العامة في صناعة الذاكرة مواتية بسبب الطلب على الحواسيب والخوادم”.

وعلى النقيض من ذلك، قالت شركة سامسونج إنها تتوقع انخفاض أرباح الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز بشكل ملحوظ في الربع الثاني مع ابتعاد المستهلكين عن الإنفاق على المنتجات غير الضرورية، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر والمصانع بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت العملاق الكوري إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية، مدفوعة بالطلب القوي على الرقاقات، وخفض الإنفاق التسويقي على الهواتف.

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بقلم المال - خاص

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