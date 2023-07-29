سامسونج تستهدف رفع حصة الأجهزة القابلة للطي إلى 20% بمبيعات هواتفها

قال رئيس قسم الهواتف المحمولة بسامسونج للإلكترونيات إن عام 2023 سيمثل نقطة تحول رئيسية في هذا القطاع، حيث تهدف الشركة لرفع نسبة الهواتف القابلة للطي لأكثر من 20% من مبيعات جالاكسي من هواتفها الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وفقا لوكالة يونهاب.

“سيكون العام الجاري بمثابة نقطة تحول لجعل هواتف سامسونج القابلة للطي منتجا رئيسيا”، وفقا لما قاله روه تيه-مون رئيس قسم أعمال هواتف سامسونج للإلكترونيات في مؤتمر صحفي في سيول.

وأضاف نقلا عن تقارير مختلفة من شركات أبحاث الصناعة، أنه في السنوات القليلة المقبلة، يمكن أن تصل مبيعات الهواتف القابلة للطي “إلى 100 مليون وحدة سنويًا في جميع أنحاء العالم”.

ومنذ أن قدمت سامسونج الهاتف ذي الشكل الجديد في 2019، انضمت المزيد من الشركات إلى القطاع المتطور، بما يشمل جوجل وموتورولا، وتوسع نظام التصنيع البيئي، ما أشار إليه “روه” باعتباره يظهر إمكانية أن تصبح الأجهزة القابلة للطي منتجًا رئيسيًا.

يوم الأربعاء، عقدت شركة سامسونج حدث “جالاكسي أنباكد” نصف السنوي لتقديم أحدث منتجاتها في سيول للمرة الأولى، حيث كشفت عن الإصدار الخامس من هاتفيها جالاكسي زي فليب 5 وفولد 5، وأجهزة أخرى.

أصبح زي فولد 5 أخف وأكثر نحافة، بنظام مفصلي جديد، وأصبح جالاكسي زي فليب 5 بشاشة كاملة للغطاء تتيح للمستخدمين القيام بالمزيد دون فتح الهاتف.

تسعى سامسونج، لرفع نسبة الهواتف القابلة للطي إلى نصف مبيعات أجهزتها الذكية بحلول 2025، لتجعله دعامة أخرى للشركة إلى جانب سلسلة جالاكسي إس الذكية، وفئة رئيسية في قطاع الأجهزة المتميزة.

وفقا لشركة كاناليس باحثة السوق، استحوذت سامسونج على 77% من شحنات الهواتف القابلة للطي في جميع أنحاء العالم العام الماضي.