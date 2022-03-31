عرضت سامسونج الكترونيكس مجموعة من موديلات عام 2022 من تلفزيون Neo QLED 8K، ومكبرات الصوت، والملحقات بالإضافة إلى مبادرات الاستدامة، من خلال فعاليات معرض Unbox & Discover الافتراضي.

وتهدف سامسونج من خلال هذه التشكيلة الجديدة إلى إعادة تعريف دور الشاشة من خلال إنشاء شاشات متطورة مصممة بشكل جميل، تقدم أكثر من مجرد الترفيه، لتنقل هذه المنتجات والميزات الحديثة في الشاشة إلى آفاق جديدة، من خلال توفير جهاز رئيسي واحد للعب والتواصل والعمل.

قال Jong-Hee (JH) Han، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم DX (Device eXperience) لشركة سامسونج الكترونيكس “نحن نركز على إنشاء تجربة غير مسبوقة عبر جميع منتجاتنا، مما يتيح للمستهلكين الفرصة للاستمتاع بكل المميزات التي نوفرها دون عناء. فقد تم تصميم شاشة 2022 Neo QLED 8K المبتكرة لتلبية احتياجات وشغف عملائنا. ويتمتع Neo QLED 8K أيضًا بالقدرة على إطلاق العنان لتجارب جديدة باعتباره أهم جهاز في المنزل”.

تم تطوير محفظة سامسونج لعام 2022 إنطلاقًا من شعار ورؤية الشركة “شاشات في كل مكان، شاشات للجميع”، مع وجود أجهزة التلفزيون في المنزل كجزء من روتين الحياة اليومي للمستخدمين. وتماشياً مع هذه الرؤية، أنشأت سامسونج أجهزة يمكن أن تتصل ببعضها البعض بسلاسة، لسهولة تخصيصها ولضمان وجود شاشة بمواصفات مناسبة لكل نمط حياة. فقد ارتبطت أجهزة التلفزيون والشاشات قديماً بشكل أساسي بالمشاهدة فقط، لكن Neo QLED 8K يهدف إلى تغيير ذلك من خلال توسيع تجربة المستخدم.