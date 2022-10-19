«سامسونج» تستعرض ابتكارات SmartThings في مؤتمرها السنوي للمطورين

أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤتمرها السنوي للمطورين في سان فرانسيسكو والتى كشفت خلاله عن جوانب من التزامها تجاه تطور تجاربها المبسطة للعملاء، بما في ذلك رؤيتها لمنصة SmartThings.

وقال جونغ هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات: “إننا في سامسونج نواصل الابتكار في أجهزتنا ومنصاتنا وخدماتنا باستمرار، لتكون أبسط وملائمة أكثر لاحتياجات المستهلكين، وأعرب عن فخري واعتزازي بمشاركة الجيل الجديد من هذه الابتكارات، مثل SmartThings، كبادرة مهمة لتعزيز تعاوننا مع الشركاء والمطورين. وبما أن التقنيات أصبحت أكثر تعقيداً، سنبحث دائماً عن الطرق الكفيلة بجعل الحياة أسهل وأكثر اتصالاً ومرونة، حتى يتمكن المستهلكون من التركيز على الأمور الأهم في حياتهم”.

ربط المنصات والأجهزة بتقنية Calm

أعادت سامسونج تصور منصة SmartThings والخدمات والشراكات المتصلة بها، بما في ذلك Samsung’s Hub Everywhere بهدف توسيع قدراتها لتشمل المنزل الذكي بالكامل، مع البيانات الصوتية والمرئية، إضافة إلى SmartThings Energy و SmartThings Pet و SmartThings Cooking.



ودخلت سامسونج أيضاً في شراكة مع “فيليبس هيو” Philips Hue لدمج أدوات التزامن التي تحمل هذه العلامة مباشرة في أجهزة جالكسي، وبطريقة تضمن توافق إضاءة المنزل الذكي مع الموسيقى. وسيتسع نطاق التجربة ليشمل ما هو أبعد من منظومة سامسونج من خلال تكامل SmartThings مع Matter، إلى جانب عضوية سامسونج في “تحالف الربط المنزلي” Home Connectivity Alliance.

كما نجحت سامسونج في دمج Bixby بشكل أعمق مع SmartThings، وهي عبارة عن أداة تساعد المطورين على بناء تجارب أكثر ذكاءً لواجهة المستخدم الصوتية. وتطورت Bixby لتصبح أحد حلول الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية التحكم في أجهزة جالكسي الفردية، إضافة إلى تجربة الربط بين الأجهزة في جميع أنحاء منظومة جالكسي. ومع وجود Bixby Home Studio الجديد، يمكن للمطورين بناء تجارب مميزة ومخصصة لمنصة SmartThings. وستكون Bixby متاحة على نطاق أوسع للمستخدمين.

وفي ظل التقدم الذي أحرزه المنزل الذكي، تقدم سامسونج نموذجاً جديداً للأمان، لتمكين أجهزة سامسونج من حماية بعضها البعض. من خلال منصة “نوكس ماتريكس” المنظومة الخاصة القائمة على تقنية البلوك تشين، والتي تحول أجهزة سامسونج المؤهلة إلى درع لحماية المنظومة الكاملة لأجهزة المستخدمين، بما في أجهزة جالكسي وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية. ويمكن للمستخدمين تخصيص إعدادات الخصوصية الشخصية باستخدام لوحة معلومات الأمان والخصوصية الجديدة التي تتخلص من الثغرات الأمنية تماماً، مع التوصية بتحديثات الأمان، كما تمنح المستخدمين خيارات إدارة البيانات للحفاظ على الخصوصية والأمان.

خدمات مخصصة لتجارب أفضل

حقق Samsung TV Plus، نظام البث التلفزيوني والفيديو المجاني، المدعوم بالإعلانات من سامسونج، و المتوفر على أجهزة سامسونج التلفزيونية الذكية، والأجهزة المحمولة، نمواً بنسبة 100% في نسبة المشاهدة في العام الماضي، وتسجيل ثلاثة مليارات ساعة تدفق حتى نهاية العام. وللاستفادة من هذا الزخم، وسع النظام عروضه من خلال إضافة شراكات مع “ليونزجيت” Lionsgate و “فايس ميديا” Vice Media، لتوفير محتوى فيديو بدقة 8K عند الطلب.

بعد 10 سنوات من الخدمة، يواصل نظام التشغيل “تيزين” Tizen (OS) من سامسونج تقديم أفضل التجارب الممكنة للمستخدمين. ويوفر Samsung Gaming Hub إمكانات الوصول الأفضل والأسرع والأكثر ملاءمة للألعاب على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية، والتي يقدمها الشركاء الرواد في هذه الصناعة، مثل “إكس بوكس” Xbox و “ميديا جي فورس ناو” NVIDIA GeForce NOW و”يوتوميك” Utomik و”أمازون لونا” Amazon Luna. ويجمع نظام Samsung Gaming Hub بين الخبرة في مجال الأجهزة وبين البرامج لدمج العديد من الميزات، مثل AI Upscaling والوظائف متعددة المهام، لتحويل الألعاب على تلفزيونات سامسونج الذكية إلى تجربة غامرة ومحسّنة.

يوفر نظام “تيزين” Tizen الدعم للرموز غير القابلة للاستبدال NFTs مع عدد من الشركاء الآخرين، مثل “أرت توكن” Art Token و “لا كوليكشين” laCollection و “نيفتي غيتواي” Nifty Gateway. كما يتيح أيضاً حل SALT الجديد لتحويل المحتوى، وعرض النسق HDR10+ عالي الجودة على أجهزة التلفزيون المدعومة، فضلاً عن توفير سامسونج واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالشركات وحالات الاستخدام، مثل Syncplay التي تتيح مزامنة المحتوى وتشغيله في أنساق متعددة.

نظام One UI 5 في أجهزة جالكسي

يوفر نظام One UI 5 الجديد، تجارب أكثر تخصيصاً مع أنماط وإجراءات يتم بناؤها خصيصاً لتلبية طلبات العملاء، وشاشة القفل الديناميكي التي تعرض العديد من الصور على شاشة الهاتف، إضافة إلى ساعة جالكسي وغيرها من الأجهزة. ومع وجود ميزة Bixby Text Call الجديدة، ستتمكن خاصية Bixby Voice من الرد على المكالمات بالنيابة عن المستخدم، ومشاركة الرسائل المكتوبة مع المتصل، والتحدث بصوت عالٍ، ويقدم هذا النظام أيضاً حلولاً صحية يومية جديدة للمساعدة في تتبع الأحوال الصحية للمستخدم. وتوجد أيضاً أداة Samsung Privileged Health SDK التي تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات تستفيد من حساسات النشاط الحيوي على ساعة جالكسي.