سامسونج تستعد لإطلاق جهازين لوحيين جديدين خلال يونيو

تخطط سامسونج للكشف عن أسعار المنتجين عند إطلاقهما

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن جهازين لوحيين جديدين في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى زيادة المبيعات وسط اتجاه البقاء في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة يونهاب.

وتم إدراج الجهازين اللوحيين الجديدين جالاكسي تاب إس7 إف إي(Galaxy Tab S7 FE) وجالاكسي تاب أيه 7 (Galaxy Tab A7) في أحدث الأجهزة اللوحية من سامسونج.

وتخطط سامسونج للكشف عن أسعار المنتجين عند إطلاقهما في مناطق محددة في الشهر المقبل.

ويعد جالاكسي تاب إس7 إف إي نموذجا قليل التكلفة لجهاز جالاكسي تاب إس 7 وإس 7 بلس الذين تم إصدارهما في أغسطس العام الماضي.

ويأتي مع ميزات مفضلة لدى المعجبين بشاشة مقياس 12.4 بوصة مع سعر أرخص وفقا لسامسونج.

ويتميز جالاكسي إس7 إف إي بميزات متعددة المهام المحسنة بما فيها النافذة متعددة الأنشطة التي تتيح للمستخدمين فتح ما يصل إلى 3 تطبيقات في وقت واحد.

أحدث جهاز لوحي لـ إس7 يدعم شبكات الجيل الخامس

ويدعم أحدث جهاز لوحي لـ إس7 مع شبكات الجيل الخامس وLTE، لقدرة بطارية 10,090 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W. ويأتي جالاكسي تاب إس7 إف إي بأربعة ألوان : الأسود الغامق والفضي الغامق والأخضر الغامق والوردي الغامق.

وأفادت سامسونج بأن جالاكسي تاب أيه7 لايت يتميز بإمكانية نقل مطورة مع غطاء معدني متين وإطار نحيف. ويبلغ وزن الجهاز اللوحي بمقياس 8.7 بوصة 371 غراما للطراز بنظام LTE.

ويكون مزودا بسعة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة.

ويحتوي جالاكسي تاب أيه7 لايف على بطارية تبلغ 5,100 mAh مع الشحن السريع بقدرة 15W..

وقالت سامسونج إن أولئك الذين يشترون أحد الجهازين اللوحيين الجديدين سيحصلون أيضا على وصول غير محدود إلى Samsung TV Plus، هي خدمة بث تقدم أكثر من 160 قناة مجانا في أسواق محددة.

سامسونج ثاني أكبر بائع للأجهزة اللوحية في العالم في الربع الأول

وكانت سامسونج ثاني أكبر بائع للأجهزة اللوحية في العالم في الربع الأول من هذا العام بحصة سوقية تبلغ 20% بعد شركة أبل الأمريكية بحصة 31.7% وفقا لشركة إنترناشونال داتا لأبحاث السوق.

وأطلقت سامسونج للإلكترونيات الخميس الماضى جهاز عناية جديد بالأحذية لتعزيز مبيعاتها بأجهزة نمط الحياة الجديدة وسط جائحة كورونا.

ويعد جهاز العناية بالأحذية المسمى بـ بيسبوك شودريسير(BESPOKE ShoeDresser) لسامسونج جهازا للعناية بالأحذية يمكنه التخلص من الروائح الكريهة والرطوبة في الأحذية وتجفيفها .

ويستفيد هذا الجهاز من التقنيات المستخدمة في خزانة سامسونج الذكية “AirDresser” وتقنية الأشعة فوق البنفسجية المحسنة.

ويزيل الجهاز جزيئات الروائح بواسطة مرشحات إزالة الروائح بالأشعة فوق البنفسجية، بينما تعمل تقنية المضخة الحرارية على تجفيف الأحذية.

ويحتوي الجهاز في السطح العلوي على مصباح Xenon UVC لقتل الجراثيم.

وذكرت سامسونج أنه يمكن التحكم في أحدث منتج لها من خلال منصة إنترنت الأشياء SmartThings.

وستوفر سامسونج أيضا ضمان مدى الحياة لمحرك العاكس والضاغط للمنتج كما تعهدت به لمنتجات ESPOKE Home التي تم تصميمها لمساعدة المستهلكين على تزيين مساحتهم المنزلية بالكامل بأجهزة متنوعة قابلة للتخصيص.