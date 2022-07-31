«سامسونج» تستعد لإطلاق تجربة Unpacked تحت شعار «أكبر من» تزامنًا مع الإعلان عن أجهزتها القابلة للطي

تستعد شركة سامسونج لإطلاق تجربة Unpacked جديدة تحت شعار “أكبر من” باستخدام الرمز (>) الذى يصور عالماً أصبح بالفعل “أكبر” من ذي قبل، بالتزامن مع الإطلاق القريب للأجهزة الجديدة القابلة للط.

وتعكس “حملة أكبر من” عامل الشكل الفريد الذي تمتاز به الأجهزة القابلة للطي الخاصة بسامسونج لا تقتصر على تغيير شكلها فحسب، بل إنها تسهم في تغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع تلك الأجهزة.

وسيتابع معجبو العلامة أحداث Unpacked لتجربة الجيل الجديد من جالكسي، التي تعد محورا أساسيا لشركة سامسونج ودورها في دفع صناعة الهواتف المحمولة إلى الأمام.

ستيفاني تشوي: ينبغي علينا ضمان أن تكون تجربة جالكسي متاحة للجميع

وعلقت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات على حدث Unpacked ، قائلة: ” إننا نعمل على إعادة رسم صورة Unpacked في أذهان الناس من خلال فلسفة انفتاح جالكسي، لتتناسب مع إبداعات الأجهزة الجديدة القابلة للطي بمواصفاتها الاستثنائية، كما أن طموحنا لا يقتصر أبداً على ابتكار تقنيات جديدة، ولكنه يشمل أيضاً ابتكار نهج تسويقي جديد. ولتحقيق ذلك، ينبغي علينا ضمان أن تكون تجربة جالكسي متاحة للجميع”.

وأضافت أن حدث Unpacked منذ إطلاقه في عام 2009، كان يتجاوز مجرد الإطلاق أو الإعلان عن منتجات جديدة، فهذا الحدث يعمل في المقام الأول على توحيد عشاق سامسونج، ويركز على تقدير العمل الشاق الذي يقوم به آلاف الموظفين في كل منتج جديد، ويُعد أيضاً تتويج للابتكار والهندسة، لأنه يجمع مجتمع جالكسي من جميع أنحاء العالم للكشف عن أحدث الابتكارات المقدمة سامسونج.

كما تتضمن التجربة فعاليات في قلب ميدان بيكاديللي بلندن، ومنطقة “ميتباكينغ” في نيويورك، وهما منطقتان تمثلان دلالة على الطاقة والإثارة لإعلانات سامسونج القادمة. وستجمع هذه الأحداث بين عشاق جالكسي والإعلاميين وشركاء النجاح وفريق عمل سامسونج من جميع أنحاء العالم، كما تفتح المجال لهم لاستكشاف أحدث منتجات وابتكارات الشركة على نحو لم يعهدوه من قبل.

وفي إشارة إلى منتج سامسونج المتميز “بورا بيربل” Bora Purple القائم على قيم التنوع والتفاؤل، ستعمل سامسونج على نشر اللون الأرجواني في أرجاء المدينة، حيث ستشارك سامسونج مع فرقة BTS الكورية في عرض فني لإطلاق الفيديو الترويجي للأجهزة القابلة للطي تحت عنوان “الأفضل قادم” “Yet to Come”، وذلك بتاريخ 10 أغسطس.

وستعرض النسخة الكاملة من الفيديو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر في العديد من المناطق الشهيرة عالمياً، بما في ذلك ميدان تايمز سكوير في نيويورك، كما سيعرض على عدد من أكبر وأشهر الشاشات حول العالم.

و الجدير بالذكر أنه يمكن لجميع المستخدمين متابعة حدث Unpacked في غرفة اخبار سامسونج وموقعها الإلكتروني وقناة الشركة على اليوتيوب في 10 أغسطس 2022 في تمام الساعة 9 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3 مساءً بتوقيت مصر، 1 مساءً بتوقيت غرينتش).