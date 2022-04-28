«سامسونج» تستضيف منتدى«6G» لاستكشاف تقنيات الاتصالات من الجيل التالي

أعلنت شركة “سامسونج اليكترونيكس” اليوم عن خطتها لاستضافة منتدى “6G” لأول مرة ، والذي من المقرر عقده في 13 مايو المقبل حيث بدأ التسجيل لحضور الحدث منذ أيام قليلة . تحت شعار “تقنية الاتصال الجديدة للجميع”، ومن المقرر أن يجمع منتدى سامسونج ” 6G” خبراء عالميين في المجال الأكاديمي والمجال الصناعي في مجال تقنيات الاتصالات من الجيل التالي، للتحدث عن مستقبل التقنيات الذي سيحدث تغييرات كبيرة في جميع المجالات بحلول عام 2030.

وسيتم تقسيم المنتدى إلى جلستين وبثه مباشرة عبر الإنترنت عبر قناة سامسونج على يوتيوب Samsung’s YouTube channel ، حيث تتألف كل جلسة من محادثات من قبل الخبراء المشاركين، تليها حلقة نقاشية. يستطيع كل شخص حضور فعاليات الحدث من خلال زيارة موقع (https://Samsung6gForum.com) للتسجيل عبر الإنترنت حتى 13 مايو، حيث سيتم إرسال إشعارات على البريد الإلكتروني عن جدول الفعاليات، ويسمح أيضاَ لكل من سجل بياناته بترك أسئلة على الموقع قبل كل جلسة.

وقال سيباستيان سيونج، رئيس قسم أبحاث سامسونج: “نحن متحمسون لاستضافة المنتدى الأول المخصص لمشاركة المعرفة والرؤى حول تقنية الجيل السادس ، سيعمل منتدى سامسونج “6G” الجديد على تعزيز مكانتنا في هذا المجال، حيث نتطلع من خلاله إلى مناقشة الموضوعات الرئيسية ذات الصلة مع الخبراء والمتخصصين وكل شخص مهتم بتكنولوجيا الاتصالات من الجيل التالي، بالإضافة إلى منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي ومنتدى سامسونج لتكنولوجيا الأمن الذي تعقده كل عام تحت اسم Samsung Tech Forum”.

جدير بالذكر أن مركز سامسونج للأبحاث، بصفته مركز البحث والتطوير المتقدم لشركة سامسونج للإلكترونيات، يقود عملية تطوير التقنيات المستقبلية لقسم DX (Device eXperience)التابع للشركة.

جدول فعاليات منتدى سامسونج “6G”

الجلسة الصباحية – 6G Air Interface (2:00 -5:10 صباحاً بتوقيت القاهرة)

ستبدأ الجلسة الصباحية بكلمات افتتاحية يلقيها سيباستيان سوينج، رئيس قسم أبحاث سامسونج، يليها محادثات من قبل الخبراء المتخصصين، تحت شعار “6G Air Interface” ،يلقيها كل من جيفري أندروز، الأستاذ بجامعة تكساس في أوستن، تشارلي زانج، نائب الرئيس الأول لسامسونج للأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، تاكيهيرو ناكامورا، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمختبرات 6G بشركة NTT DOCOMO ؛ وجون سمي ، نائب الرئيس الأول للهندسة في شركة .Qualcomm Technologies سيتم بعدها عقد حلقة نقاشية بقيادة جوهو لي ، من قبل سامسونج للأبحاث.

الجلسة المسائية – Intelligent Network for 6G (6:10 – 9:20 صباحاً بتوقيت القاهرة)

تقام الجلسة الثانية، تحت شعار “Intelligent Network for 6G”، بحضور طارق طالب، الأستاذ في جامعة أولو، فنلندا، سانجي مانج، الحاصل على الماجستير في أعمال الشبكات، والذي يعمل بشركة سامسونج للإلكترونيات، بيونغيو شيم، الأستاذ بجامعة سيول الوطنية؛ وشي جين، الأستاذ بجامعة ساوث إيست للتحدث عن Intelligent Network for 6G. يتبع هذه الجلسة حلقة نقاش بقيادة سونغيون تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز أبحاث الاتصالات المتقدمة بسامسونج للأبحاث.