اتصالات وتكنولوجيا

«سامسونج» تستحوذ 29.4% من مبيعات هواتف المحمول خلال فبراير (جراف)

«أوبو الصينية» وصيفًا بحصة 23.4%
أحمد عوض 7:47 ص, الأثنين, 29 مارس 21 7:47 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 29.4%، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت مليون و315 ألف جهاز خلال شهر فبراير الماضي؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت «أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 23.4%، تلتها «إنفينيكس» فى المركز الثالث بحصة بلغت 9.8%، خلال تلك الفترة.

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وحلت «ريلمي» في المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في سوق هواتف المحمول مسجلة حصة سوقية 9.4%، أعقبتها «ريدمي» فى المركز الخامس بحصة بلغت 9.3%.

وتراجعت «هواوي» للمرتبة السادسة بعدما انخفضت حصتها السوقية إلى 7.5% من إجمالي مبيعات هواتف المحمول بالسوق المحلية؛ خلال شهر فبراير الماضى.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة 11.2% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المحلية.

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يذكر أن مبيعات هواتف المحمول سجلت نموًا بنسبة 11% خلال شهر فبراير الماضى، لتصل إلى مليون و315 ألف جهاز، مقارنة بنحو مليون و186 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

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بقلم أحمد عوض

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