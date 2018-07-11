سامسونج تستحوذ على 40% من سوق التلفزيونات في مصر بالنصف الأول

المال خاصأعلنت سامسونج للإلكترونيات مصر مؤخرًا عن حصتها السوقية في سوق التلفزيونات محليًا والتي تخطت 40% لمبيعات النصف الأول من 2018، لتنفرد الشركة بصدارة السوق المحلية في قطاع التلفزيونات، وأصبحت في مكانة متفردة في طليعة منتجي التلفزيونات في السوق المحلي. تأتي الزيادة في حصة الشركة السوقية بعد إط

المال خاص

أعلنت سامسونج للإلكترونيات مصر مؤخرًا عن حصتها السوقية في سوق التلفزيونات محليًا والتي تخطت 40% لمبيعات النصف الأول من 2018، لتنفرد الشركة بصدارة السوق المحلية في قطاع التلفزيونات، وأصبحت في مكانة متفردة في طليعة منتجي التلفزيونات في السوق المحلي. تأتي الزيادة في حصة الشركة السوقية بعد إطلاق سامسونج لحملة ترويجية كبيرة تحت اسم تليفزيون الكورة “Football TV” قدمت من خلالها عروض خاصة على كل من منتجات وخدمات التلفزيونات.



وتعليقًا على هذا الإنجاز يقول المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التلفزيونات بسامسونج إلكترونيكس مصر “إنّ تلبية احتياجات عملائنا فيما يتعلق بأحدث التطورات التكنولوجية يأتي في مقدمة أولوياتنا بشكل دائم، لذلك نحرص على تقديم أحدث المنتجات وأفضل الخدمات لهم، كما تأتي مواصلة سامسونج في الحفاظ على الصدارة والتميز الكبير عن المنافسين كنتيجة متوقعة للخطة التسويقية التي أعلنت عنها الشركة.

وتقوم الخطة التسويقية على محورين أولهما إطلاق حملات ترويجية تناسب الشرائح المختلفة من المستهلكين خلال الفعاليات ذات الصلة، ومنها على سبيل المثال حملة Football TV التي أطلقتها الشركة مؤخرًا بمناسبة إقامة كأس العالم وأسفرت عن نجاح ساحق. أما المحور الثاني فهو التوسع في موديلات سامسونج المصنعة محليًا بحيث تغطي كافة فئات واحتياجات المستخدمين بداية من 32 بوصة حتى 75 بوصة والمزودة بأحدث تكنولوجيا من سامسونج في العالم ونقدمها بأسعار ملائمة للسوق المصري، حيث تتمتع تلفزيونات سامسونج بالعديد من الخصائص التي تميزها عن المنافسة مثل خاصيتي Smart View وAutomation Plus بالإضافة للتصميمات المتفردة مثل Curve TV مما جعل سامسونج تقود النمو في سوق التلفزيونات في مصر.

يشار إلى أن هذا الإنجاز تناقلته وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى التفوق الملحوظ في السوق المصري مما يدل على أهمية مصر كسوق واعد بالنسبة للشركة الأم في كوريا الجنوبية.