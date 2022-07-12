«سامسونج» تستحوذ على 34.9% من مبيعات هواتف المحمول خلال أبريل

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول في مصر، بنسبة بلغت 34.9%، من إجمالى مبيعات القطاع خلال شهر أبريل الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت «أوبو» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة في مصر، مسجلة حصة سوقية 23.3%، أعقبتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 11.5%.

وحلت «ريلمي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10%، تلتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بحصة قدرها 6.4%.

وحصدت «فيفو» المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة، مستحوذة على حصة سوقية 4.9%، من إجمالى مبيعات القطاع، خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقي الحصص السوقي البالغة نحو 9% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن مبيعات هواتف المحمول في مصر شهدت – تراجعًا- بنسبة 24%، لتسجل مليون و24 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى، مقابل مليون و358 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت «المال» خريطة مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال شهر أبريل الماضى؛ وذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«سامسونج» تبيع 49% من مبيعاتها في القاهرة

اعتلت “القاهرة” المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول للعلامة الكورية «سامسونج» مستحوذة على حصة سوقية 49%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 359 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، حلت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» مسجلة حصة سوقية 20%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 16%.

وجاءت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 9%، من إجمالى مبيعات هواتف «سامسونج» في السوق المحلية خلال شهر أبريل الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

القاهرة تستحوذ على 44% من مبيعات هواتف «أوبو»

استحوذت “القاهرة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف «أوبو» في مصر، بنسبة بلغت 44%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 240 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وحلت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «أوبو» مسجلة حصة سوقية 30%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وجاءت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 8%، من إجمالى مبيعات الصانع الصيني «أوبو» في مصر.

واحتلت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 5%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

بنسبة 46%.. القاهرة تهيمن على مبيعات هواتف «ريدمي»

هيمنت “القاهرة” على مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 46%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 118 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «DFK»، جاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» مسجلة حصة سوقية 27%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

وتمركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8%، من إجمالى مبيعات هواتف «ريدمي» فى السوق المحلية.

واحتلت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «ريدمي» في مصر، مسجلة حصة سوقية 5%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

«ريلمي» تسويق 41% من مبيعاتها في القاهرة

اعتلت “القاهرة” قائمة المدن الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 41%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 103 آلاف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» مسجلة حصة سوقية 38%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وتمركزت “الإسكندرية” و«مدن القناة» فى المرتبة الرابعة والخامسة – على التوالى- مستحوذة على حصة سوقية 4%- لكل منهما- من إجمالى مبيعات هواتف «ريلمي» في مصر.

بحصة سوقية 40%.. القاهرة تهيمن على مبيعات هواتف «إنفينيكس»

هيمنت “القاهرة” على مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 40%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 66 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» مسجلة حصة سوقية 25%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 19%.

وحلت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية 9%، من إجمالى مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 7%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

«فيفو» تبيع 43% من مبيعاتها في القاهرة

أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدر “القاهرة” قائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» في مصر مستحوذة على حصة سوقية 44%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 51 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» مسجلة حصة سوقية 29%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

وحلت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 9%، من إجمالى مبيعات هواتف «فيفو» في مصر.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «فيفو» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 4%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

القاهرة تقتنص 57% من مبيعات هواتف «شاومي»

اقتنصت “القاهرة” الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف «شاومي» بنسبة بلغت 57%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 8 آلاف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وحلت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «شاومي» مسجلة حصة سوقية 19%.

وحلت “مدن القناة” في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 9%، تبعتها «الإسكنندرية» فى المركز الرابع بحصة قدرها 8% من إجمالى مبيعات هواتف «شاومي» في مصر خلال شهر يناير الماضى.

وجاءت “مدن الصعيد” في المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «شاومي» في مصر، مسحوذة على حصة سوقية 7%، من إجمالى مبيعاتها خلال أبريل الماضى.