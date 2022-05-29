«سامسونج» تستحوذ على 32.6% من مبيعات هواتف المحمول (جراف)

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 32.6%، من إجمالى مبيعات القطاع خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت «أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 24.9%، تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11.5%.

واقتنصت «ريلمي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.1%، أعقبتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بحصة قدرها 7.3%.

وظهرت «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 4.6% من إجمالي مبيعات القطاع، خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة 9% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

ويوضح الجراف التفاعلي؛ حصص ماركات هواتف المحمول الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير الماضيين: