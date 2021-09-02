«سامسونج» تستحوذ على 32% من مبيعات هواتف المحمول بالقاهرة خلال يونيو الماضى (جراف)

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بنطاق محافظة القاهرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 32% من إجمالي المبيعات البالغة نحو 515 ألف جهاز خلال شهر يونيو الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 27% من إجمالى المبيعات، تبعتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وحلت «إنفينيكس» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 8% من إجمالي مبيعات الهواتف بالقاهرة، تبعتها «ريلمي» في المركز الخامس بحصة بلغت 6%.

تمركزت «آبل» و«فيفو» فى المرتبة السادسة والسابعة – على التوالى- بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع هواتف المحمول بالقاهرة، مسجلتا حصة سوقية 3%،- لكل منهما-، من إجمالى المبيعات خلال تلك الفترة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 9% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر يونيو الماضى.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول فى مصر شهدت نموًا بنسبة 17% لتصل إلى مليون و335 ألف جهاز بقيمة بلغت 254.5 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بنحو مليون و137 ألف وحدة بقيمة 219.5 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.