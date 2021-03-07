سامسونج تستحوذ على 31.9% من إيرادات سوق التليفزيونات الذكية عالميا

تصدرت شركة سامسونج – الكورية للالكترونيات سوق الأجهزة التلفزيونية العالمي للعام الخامس عشر على التوالي، وفقًا لتقرير “أومديا” إحدى الشركات المتخصصة في أبحاث السوق.

وأشارت البيانات التي صدرت حديثًا إلى أن الشركة استحوذت على 31.8٪ من حصة سوق أجهزة التلفزيون العالمية، من حيث الإيرادات في الربع الأخير من عام 2020 واحتفظت بأكبر حصة سنوية في سوق التلفزيون من حيث الإيرادات في عام 2020، بنسبة 31.9٪.

ويعكس نمو سامسونج في مجال صناعة التلفزيونات والشاشات التزام الشركة تجاه العملاء بتوفير تجربة مشاهدة فريدة من نوعها، حيث تحرص الشركة على تطوير مختلف أنواع التلفزيونات لتقدم كل ما يبحث عنه المستهلكين، فعلى مدار 15 عاما أثبتت سامسونج ريادتها لصناعة التلفزيونات التي تتميز بخاصية QLED كما تفوقت الشركة في انتاج الشاشات كبيرة الحجم التي تتخطى 75 بوصة، كما تقدم الشركة مجموعة كبيرة من Lifestyle TVs تجعل الشركة الأولى في تطوير تلك الصناعة من خلال سلسلة من الفئات والمنتجات الرائدة التي تعكس رؤية سامسونج وإيمانها بالابتكار المستمر.

وقال يونج هيي هان، رئيس قطاع صناعة التليفزيونات بسامسونج, “يستخدم المستهلكون الشاشات يوميًا للترفيه والتواصل مع والعمل وممارسة الرياضة في المنزل والقيام بأكثر من ذلك بكثير، خاصة بعد تغيير أنماط الحياة وظهور روتينيات يومية جديدة” وقال ” نشعر بالفخر لثقة المستهلكين حول العالم في رؤيتنا ومنتجاتنا، وهو ما يدفعنا دائما لتقديم المزيد من الابتكارات المتطورة وتجارب مشاهدة جديدة تواكب متطلبات الحياة الحديثة وتغيراتها.”