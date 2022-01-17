«سامسونج» تستحوذ على 31.2% من مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال نوفمبر 2021 (جراف)

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مثر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 31.2% من إجمالي نتائج أعمال القطاع التى بلغت نحو مليون و373 ألف جهاز خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت «أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 26%، تبعتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 13.7%.

وحلت «ريلمي» في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 9% من إجمالي المبيعات، أعقبتها «إنفنينيكس» فى المركز الخامس بحصة بلغت 7.2%.

وظهرت العلامة التجارية «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، مسجلة حصة سوقية 4.4% من إجمالي نتائج أعمال القطاع.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 8.5% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة في سوق هواتف المحمول خلال نوفمبر الماضي.

«أوبو» تسيطر على مبيعات «منافذ البيع المباشر»

استحوذت منافذ “البيع المباشر” على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول فى مصر، بنسبة بلغت 73% بإجمالي نحو مليون و7 آلاف جهاز من إجمالى نتائج أعمال القطاع خلال نوفمبر الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، ارتفعت حصة “السلاسل التجارية” من مبيعات أجهزة «سمارت فون» إلى 27% بواقع 365 ألف جهاز خلال تلك الفترة.

رصدت «المال» الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر منافذ البيع المباشر خلال نوفمبر الماضى.

تصدرت العلامة الصينية «أوبو» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة “سمارت فون” عبر منافذ البيع المباشر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 29.2%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت مليون و7 آلاف أجهزة فى السوق المحلية.

وحلت «سامسونج الكورية» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 24.2%، تبعتها «ريدمي» في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 14.8%.

وجاءت «ريلمي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 9.8%، تبعتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بحصة بلغت 9.1% من إجمالي المبيعات.

وظهرت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول عبر منافذ البيع المباشر، مسجلة حصة سوقية 4.9%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 8% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا خلال شهر نوفمبر الماضي.

«سامسونج» تهيمن على قطاع السلاسل التجارية

هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر السلاسل التجارية، بعدما استحوذت على حصة سوقية 50.6%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 365 ألف وحدة.

وبحسب البيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت «أوبو» في المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 17.2%، تبعتها «ريدمي» في المركز الثالث بنسبة بلغت 10.5%.

وحصدت «ريلمي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 6.8%، تلتها «POCO» في المركز الخامس بنسبة بلغت 3.1%.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 11.8% على العلامات الأخرى المطروحة في سوق المحمول، التى تم تسويق منتجاتها عبر منافذ بيع السلاسل التجارية خلال تلك الفترة.

«القاهرة» تتصدر المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا خلال نوفمبر

استحوذت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بنسبة بلغت 43% بإجمالي نحو 594 ألف جهاز، من إجمالي مبيعات سوق المحمول التي بلغت 1.3 مليون جهاز خلال نوفمبر الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 28% بنحو 385 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

وحلت مدن الصعيد في المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 14% بواقع 194 ألف جهاز، تبعتها “الإسكندرية فى المركز الرابع بحصة بلغت 9% مسجلة بيع 118 ألف وحدة.

وتمركزت مدن القناة في المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، مسجلة حصة سوقية 6% بإجمالي 81 ألف جهاز خلال شهر نوفمبر الماضى.