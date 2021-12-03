«سامسونج» تستحوذ على 31% من مبيعات هواتف المحمول بالقاهرة خلال أكتوبر الماضى (جراف)

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بنطاق محافظة القاهرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 31% من إجمالي المبيعات البالغة نحو 561 ألف جهاز خلال شهر أكتوبر الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 29% من إجمالى المبيعات، تبعتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وحلت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8%، تبعتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بحصة بلغت 6%.

تمركزت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بنطاق محافظة القاهرة، مسجلة حصة سوقية 4% من لإجمالى المبيعات.

حلت «آبل» و« POCO» فى المرتبة السابعة والثامنة – على التوالى- مسجلتا حصة سوقية 3%،- لكل منهما- من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 3% للعلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الماضى.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول في مصر شهدت – نموًا – بنسبة 6%، لتصل إلى مليون و431 ألف جهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو مليون و344 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

«سامسونج» تحتل صدارة مبيعات هواتف المحمول بالإسكندرية

احتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بمحافظة الإسكندرية، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 35%، من إجمالى المبيعات البالغة 117 ألف جهاز خلال شهر أكتوبر الماضى.

وجاءت «أوبو» في المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 27%، تلتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

وحافظت «إنفينيكس» على تمركزها في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8%، من إجمالى المبيعات خلال تلك الفترة.

وحلت «ريلمي» و«فيفو» في المرتبة الخامسة والسادسة – على التوالى- مسجلتا حصة سوقية 4% – لكل منهما- من إجمالى المبيعات.

واحتلت «POCO» فى المرتبة المرتبة السابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بالإسكندرية بعدما استحوذت على حصة سوقية 2% من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الماضى.

«سامسونج» الأعلى مبيعًا لهواتف المحمول بالدلتا

اعتلت «سامسونج» صدارة قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بمدن الدلتا، بعدما استحوذت على حصة سوقية 30%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 445 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 26%، تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 15%.

وحصدت «ريلمي» المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادةحصتها السوقية 12%، تلتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بحصة بلغت 7%.

وتمركزت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة الدلتا، مسجلة حصة سوقية 4% من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الماضى.

«سامسونج» تتصدر مبيعات هواتف المحمول الصعيد

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما استحوذت على حصة سوقية 42%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 231 ألف جهاز، خلال شهر أكتوبر الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 20% من إجمالى المبيعات.

واقتنصت «ريدمي» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 12%، أعقبتها «إنفنينيكس» في المركز الرابع بحصة بلغت 10%.

وتمركزت «ريلمي» في المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية الاكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما اقتنصت حصة سوقية 6%، تلتها «فيفو» في المركز السادس بحصة بلغت 4%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الماضى.

«سامسونج» تهيمن على مبيعات هواتف المحمول بمدن القناة

هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن القناه، بنسبة بلغت 34%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 77 ألف جهاز، خلال شهر أكتوبر الماضى.

بحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25% من إجمالى المبيعات.

حصدت «ريدمي» المرتبة الثالثة بعدما اقتنصت حصة سوقية 12%، تبعتها «إنفنينيكس» فى المركز الرابع بحصة بلغت 11%.

وحافظت «ريلمي» على تمركزها في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمدن القناه مسجلة حصة سوقية 6%.

وحلت «فيفو» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمدن القناة مسجلة حصة سوقية 4% من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 8% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الماضى.