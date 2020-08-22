«سامسونج» تستحوذ على 23.8% من مبيعات الهواتف في مصر خلال الربع الثاني

تصدرت العلامة الكورية “سامسونج” قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في سوق الهواتف المحمولة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 23.8% فى مصر خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «IDC».

وجاءت “أوبو” فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات الهواتف المحمولة بحصة سوقية 20% خلال تلك الفترة، أعقبتها “شاومي” فى المركز الثالثة بحصة بلغت 15.7%.

حلت “ريلمي” فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق الهواتف مستحوذة على حصة سوقية 13.5%، أعقبتها “إنفينيكس” فى المركز الخامس بحصة بلغت 12.5% خلال الفترة المذكورة.

وبحسب تقرير «IDC»، توزعت الحصص السوقية المتبقة على العلامات التجارية الأخرى بنسبة 14.5% من إجمالى مبيعات الهواتف فى السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي؛ الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضى: