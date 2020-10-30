اتصالات وتكنولوجيا

«سامسونج» تستحوذ على 23% من مبيعات هواتف المحمول عالميًّا خلال الربع الثالث من 2020 (جراف)

بعد تمكنها من تسويق 80.2 وحدة
أحمد عوض 4:58 م, الجمعة, 30 أكتوبر 20 4:58 م, الجمعة, 30 أكتوبر 20

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تصدرت العلامة الكورية “سامسونج” قمة مبيعات أجهزة هواتف المحمول عالميًّا، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 23% بإجمالى بيع 80.2 مليون وحدة، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت 348 مليون جهاز خلال الربع الثالث من العام الحالى، وفقًا للتقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «canalys estimates».

وجاءت “هواوي الصينية” فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة هواتف المحمول عالميًّا بحصة سوقية 14.9% بعدما تمكنت من بيع 51.7 مليون وحدة خلال تلك الفترة.

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وحلّت “شاومي” فى المرتبة الثالثة عالميًّا فى مبيعات سوق المحمول بحصة سوقية 13.5% بإجمالى بيع 47.1 مليون وحدة.

وتمركزت العلامة الأمريكية “آبل” فى المرتبة الرابعة بقائمة مبيعات أجهزة هواتف المحمول عالميًّا مسجلة حصة سوقية قدرها 12.4% بإجمالى بيع 43.2 مليون وحدة، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضى.

واحتلّت “فيفو الصينية” المرتبة الخامسة عالميًّا فى مبيعات سوق المحمول، بعدما اقتنصت حصة سوقية 9.1% محققة بيع 31.8 مليون وحدة خلال تلك الفترة.

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وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «canalys estimates»، استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية قدرها 27% مسجلة بيع 94 مليون جهاز، من إجمالى مبيعات هواتف المحمول خلال الربع الثالث من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلى التالي قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة الهواتف المحمولة عالميًّا خلال الفترة الممتدة من شهر يوليو حتى سبتمبر الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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