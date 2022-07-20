«سامسونج» تستحوذ على 21% من مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني (جراف)

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة بلغت 21%، من إجمالى المبيعات خلال الربع الثاني من العام الحالى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «Canalys».

وجاءت «أبل» الأمريكية في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية عالميًا مسجلة حصة سوقية 17%، تلتها «شاومي» في المركز الثالث بحصة قدرها 14%.

وحلت «أوبو» في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات الهواتف الذكية في مختلف دول العالم، أعقبتها «فيفو» في المركز الخامس بحصة قدرها 9%.

فيما توزعيت الحصص السوقية المتبقة البالغة نحو 29% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة عالميًا، خلال تلك الفترة.

ويوضح الجدوف التالي؛ حصص ماركات الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا عالميا خلال الربع الثاني من عامي 2021 و2022: