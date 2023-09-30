سامسونج تستحوذ على ربع سوق الهواتف فى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الثانى

احتفظت شركة سامسونج للإلكترونيات بصدارة أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للهواتف الذكية خلال الربع الثانى من العام الحالى، وفقا لوكالة يونهاب.

وتصدرت سامسونج أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 24%، متقدمة على تكنو موبايل بنسبة 16% وشاومي بنسبة 9%.

وارتفعت شحنات الهواتف الذكية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بمقدار 1% على أساس سنوي في الربع الثاني، وبمقدار 7% بالمقارنة عن الربع الأول من هذا العام وفقا لكاونتربوينت ريسيرش.

وقالت شركة أبحاث السوق “كاونتربوينت ريسيرش” (Counterpoint Research) في وقت سابق، إن حصة سامسونج في السوق الأوروبية للهواتف الذكية سجلت 33% في الربع الثاني من هذا العام متفوقة على منافستيها أبل بنسبة 23% وشاومي بنسبة 20%.

وارتفعت حصة سامسونج بمقدار نقطتين مئويتين من 31% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت حصة أبل بمقدار نقطتين مئويتين.

وانخفضت شحنات الهواتف الذكية لشركة سامسونج للإلكترونيات، بمقدار 8% في الربع الثاني نتيجة تراجع إجمالي شحنات الهواتف الذكية في أوروبا بنسبة 12%، غير أن أبل وأوبو شهدتا تراجعا أكبر من سامسونغ بنسبتي 21% و51% على التوالي.

وزادت شحنات سامسونج للهواتف الذكية بنسبة 8%، بينما قفزت شحنات أبل 75% بفضل تشكيلة هواتفها آيفون 14.