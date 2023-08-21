سامسونج تستحوذ على ثُلث مبيعات التلفزيون العالمية خلال النصف الأول

حافظت شركة سامسونج للإلكترونيات على صدارتها في السوق العالمية للتلفزيون خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت شركة أومديا لأبحاث السوق اليوم الاثنين إن حصة سامسونج للإلكترونيات في السوق العالمية للتلفزيون من حيث المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت 31.2% لتتمسك بصدارة السوق العالمية.

وظلت حصة سامسونج فوق 30% على الرغم من انكماش السوق العالمية للتلفزيون في النصف الأول، فمن المرجح أن تحافظ على صدارتها للسنة الـ18 على التوالي هذا العام.

وعلى وجه الخصوص، وصلت حصة سامسونج في السوق العالمية للتلفزيون الذي تزيد أسعاره عن 2,500 دولار إلى 61.7% بفضل منتجها “Neo QLED”.

وبلغت حصتها في السوق العالمية للتلفزيون بشاشات أكبر من 80 بوصة، 41.6% خلال الفترة.

وسجلت مبيعات سامسونج لتلفزيون QLED ما يقرب من 4 ملايين وحدة في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، وتجاوزت مبيعاته المتراكمة 40 مليون وحدة في يوليو.

وباعت سامسونج 352 ألف وحدة من تلفزيون OLED خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، متجاوزة المبيعات السنوية البالغة 350 ألف وحدة في العام الماضي.