«سامسونج» تستحوذ على 24.5% من مبيعات المحمول فى مصر

خلال أول 8 شهور من العام.. و«أوبو» وصيفا

استحوذت شركة «سامسونج» الكورية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى على %24.5 من مبيعات سوق الهواتف المحمولة بمصر، وذلك طبقاً لعدد الأجهزة المبيعة فى الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، التى حصلت «المال» على نسخة منها.

جاءت «أوبو الصينية» فى المركز الثانى بحصة سوقية بلغت %23.6 تلتها هواوى بنحو %13.3 بينما حلت ريلمى الصينية رابعةً بنسبة %10.3.

وحافظت شركة «إنفينيكس» على المركز الخامس فى قائمة مبيعات سوق الهواتف المحمولة بنسبة %8.9 أعقبتها «ريدمى» الصينية سادسةً بحصة بلغت %8.8 من إجمالى المبيعات.

وتوزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى المطروحة بنسبة بلغت %10.6 خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى.

فى سياق متصل، احتلت «سامسونج» صدارة العلامات التجارية من حيث قيمة الوحدات المبيعة من أجهزة المحمول بحصة سوقية %28.

جاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية مسجلة %24.5 من إجمالى قيمة مبيعات القطاع، تبعتها «هواوى» فى المركز الثالث بقيمة بلغت %10.9، و«ريلمي» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت نحو %9.2، أعقبتها «آبل» الأمريكية فى المركز الخامس مسجلة قيمة سوقية %8.5 خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

واحتلت «ريدمي» المرتبة السادسة عبر اقتناصها %8.2 من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة خلال تلك الفترة، تبعتها «إنفينيكس» فى المركز السادس بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة مستحوذة على قيمة سوقية %5.1.

واستحوذت باقى الماركات التجارية الأخرى على %5.6 من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة فى السوق المحلية.