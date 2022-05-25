سامسونج تستثمر 355 مليار دولار في قطاعي الرقائق والصناعات الحيوية حتى 2027

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها ستستثمر 450 تريليون وون (355 مليار دولار) في أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تسعى لتوسيع أعمالها في مجالات النمو المستقبلية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج في بيان إنها ستنفق 360 تريليون وون أو 80% من استثماراتها على البحث والتطوير ورعاية المواهب في كوريا، خاصة في مجال صناعة الرقائق المتقدمة.

وقالت سامسونج للإلكترونيات وسامسونج بيولوجيكس إنهما سيقودان الاستثمار في مجالات أعمالهما.

330 تريليون وون استثمرتها سامسونج خلال السنوات الخمس الماضية

ويعد الاستثمار المخطط له أكثر بمقدار 120 تريليون وون من إجمالي 330 تريليون وون استثمرتها سامسونج خلال السنوات الخمس الماضية.

وصنفت سامسونج أشباه الموصلات، والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاتصال من الجيل التالي باعتبارها محركات النمو المستقبلية للشركة.

سامسونج ستواصل الاستثمار بقوة في صناعة أشباه الموصلات

وقالت شركة سامسونج إنها ستواصل الاستثمار بقوة في صناعة أشباه الموصلات التي واجهت نقصًا مزمنًا في الرقائق خلال السنوات القليلة الماضية، وإيجاد أسواق جديدة لمزيد من النمو.

وبشكل خاص، قالت الشركة إنها ستعمل على ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق العالمية لشرائح الذاكرة وستحاول في الوقت نفسه تحسين أعمالها في مجال تصنيع الرقائق التعاقدية التي تتخلف كثيرًا عن TSMC.

وتوقعت سامسونج أن يدفع الاستثمار لرعاية نظام بيئي فابليس في كوريا الجنوبية، النمو في السيارات الكهربائية والمصانع الذكية والروبوتات والأجهزة المنزلية الذكية.

وسيتم استخدام الاستثمار المخطط له جزئيا لتأمين آلات تصنيع الرقائق المتقدمة من شركة أيه أس أم أل القابضة، الشركة الرائدة في العالم في صناعة معدات الطباعة الضوئية، وفي خلق ما يصل إلى 80 ألف وظيفة جديدة حتى عام 2026 في صناعات الرقائق والصناعات الحيوية.

ويأتي إعلان الاستثمار بعد أربعة أيام من تلقي عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي اهتمامًا إعلاميًا هائلاً داخل وخارج البلاد، حيث اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن مصنع رقائق سامسونج ليكون محطته الأولى في رحلته الافتتاحية إلى آسيا.

رئيس كوريا والرئيس الأمريكي جو بايدن يقومان بجولة في مصنع سامسونج للرقائق في بيونجتايك

وفي يوم الجمعة، قام رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول والرئيس الأمريكي جو بايدن بجولة في مصنع سامسونج للرقائق في بيونجتايك، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب سول، في لفتة رمزية توضح التزام الحليفين بالتعاون في الصناعات الرئيسية، مثل أشباه الموصلات.

ووقع الزعيمان على اتفاقية تخص الجيل التالي من رقائق 3 نانومتر (نانومتر) من سامسونج، القائمة على تقنية Gate-All-Around (GAA)، التي ستنتجها سامسونج بكميات كبيرة في غضون الشهرين المقبلين.

وتردد أن شركة سامسونج عرضت المنتج الذي لم يتم تسويقه بعد خلال الحدث البارز للتأكيد على براعتها في مجال السبائك على شركة TSMC، التي تتنافس معها بشراسة لإدخال رقائق 3 نانومتر إلى السوق أولا.

ووفقا لتريند فورس متتبع الصناعة، استحوذت TSMC على 52.1% من سوق المسابك العالمية، تليها سامسونج بنسبة 18.35%، في الربع الأخير من العام الماضي.