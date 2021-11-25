سامسونج تستثمر 17 مليار دولار في صناعة الرقائق بأمريكا

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها اختارت مدينة تايلور في تكساس موقعا لمصنعها الجديد لتصنيع الرقائق، بتكلفة تبلغ 17 مليار دولار، في خطوة من شأنها تعزيز الإنتاج وسط النقص العالمي، بحسب وكالة يونهاب.

يأتي قرار سامسونج بعد خمسة أشهر من إعلان عملاق التكنولوجيا عن خطة لبناء مصنع رقائق من الجيل الثاني في الولايات المتحدة، حيث تسببت أزمة إمدادات الرقائق في خفض إنتاج شركات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية العالمية.

سامسونج تختار مدينة تايلور لبناء المصنع

وقالت سامسونج في تقرير دوري: “أنهينا المشاورات مع مدينة تايلور في الولايات المتحدة فيما يتعلق باستثمار في خط المسابك الجديد”.

وأضافت أنه “من خلال الاستثمار، نخطط لتعزيز قدراتنا الإنتاجية من الرقائق للاستجابة للطلب المرتفع على الرقائق المنطقية المتطورة والمشاركة في دفع استقرار سلسلة التوريد العالمية”.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم ببناء مصنع جديد للرقائق في تايلور، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حزم الحوافز الضريبية السخية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

تقع المدينة على بعد نحو 40 دقيقة بالسيارة شمال شرق أوستن، التي يوجد بها مصنع أشباه موصلات تابع لسامسونج.

سامسونج تبدأ بناء المصنع فى النصف الأول من 2022

سيبدأ البناء في النصف الأول من العام المقبل، وسيبدأ الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2024 ، وفقا للشركة.

وقد التقي لي جيه-يونغ نائب رئيس سامسونج للإلكترونيات، مع مسؤولين أمريكيين وشركاء في الأعمال، بما يشمل المدير التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلات، ورئيس مودرنا نوبار أفيان، لمناقشة نقص الرقائق وغيرها من القضايا ذات الصلة خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

باتخاذها القرار، تنضم سامسونج إلى قائمة شركات أشباه الموصلات العالمية التي تسارع لتوسيع قدرة أشباه الموصلات لتلبية الطلب المتزايد.

ففي سبتمبر، وضعت إنتل حجر الأساس لمصنعين في ولاية أريزونا، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن عن موقع لحرم التصنيع المخطط له بحلول نهاية العام.

كما قامت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة TSMC ببناء مصنع في ولاية أريزونا ويقال إنها تنظر في بناء المزيد في الولايات المتحدة.

سامسونج تضاعف من عقد تصنيع الرقائق

من خلال بناء مصنع تصنيع جديد في الولايات المتحدة، تضاعف سامسونج من عقد تصنيع الرقائق. فوفقا لتريند فورس المحللة للبيانات، احتلت سامسونج المركز الثاني في سوق المسابك العالمي بنسبة 17.3% من الحصة السوقية في الربع الثاني، بعد شركة تايوان المحدودة المهيمنة التي استحوذت على 52.9%.

ومن المتوقع أن تنتهي سامسونج وTSMC من بناء مصانعهما في الولايات المتحدة. بحلول عام 2024، مع احتمال اشتداد المنافسة لتأمين عملاء جدد وتقديم رقائق أرق وأسرع وأكثر كفاءة.

من المتوقع أن تطبق سامسونج عملية تصنيع الرقائق التي يبلغ قطرها 5 نانومتر-وهي أكثر التقنيات تقدمًا حتى الآن- في المصنع الجديدز

وتهدف إلى نشر تقنية البوابة الشاملة (GAA)، والتي تتيح تحسينًا ملحوظًا في الأداء مع طاقة تشغيل أقل، في عملية المعالجة الرئيسية 3 نانومتر في النصف الأول من العام المقبل.