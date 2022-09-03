«سامسونج» تزيد شحنات هواتفها الذكية القابلة للطي 200% في السوق الأوروبية

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها زادت شحناتها من أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي إلى أوروبا بمقدار ضعف التشكيلة السابقة، بحسب وكالة يونهاب.

وأوضح بنجامين براون مدير التسويق لدى سامسونج في أوروبا خلال المؤتمر الصحفي للشركة الذي يسبق انطلاق معرض إيفا برلين 2022 في يوم 1 سبتمبر (بتوقيت ألمانيا) أن مبيعات الهاتفين الجديدين “جالاكسي زد فليب 4″ و”جالاكسي زي فولد 4” في بداية إطلاقهما سجلت رقما قياسيا في أوروبا.

وفى أواخر الشهر الماضى، أطلقت سامسونج أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي في حوالي 40 دولة على أمل أن تؤدي المنتجات الجديدة إلى انتعاش مبيعات الهواتف الذكية العالمية التي تشهد ركودا وسط ارتفاع التضخم.

وقالت أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم إنه تم طرح “جالاكسي زد فولد 4″ و”جالاكسي زد فليب 4” إلى جانب “جالاكسي واتش 5” و”جالاكسي بودز 2 برو”، رسميا في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا من بين دول أخرى ، وتخطط لإطلاق المنتجات في حوالي 130 دولة بحلول سبتمبر.

وكانت الطلبات المسبقة للهواتف القابلة للطي متاحة في حوالي 70 دولة منذ أن كشفت عنها سامسونغ في وقت سابق من هذا الشهر خلال حدث “Unpacked” عبر الإنترنت.

وقد عرضت سامسونج في يوم 26 أغسطس الهاتفين الجديدين في 36 دولة رئيسية في أوروبا بما فيها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا.

وأعلنت سامسونج أن جالاكسي زد فليب 4 يستحوذ على 60% من المبيعات الأوروبية مقابل 40% لجالاكسي زي فولد 4

وأضافت أن جالاكسي زد فليب 4 باللونين الغرافيت الأرجواني، وجالاكسي زي فولد 4 بلونين الأخضر والأسود شهدا إقبالا كبيرا.

وقالت الشركة إن مبيعات الهواتف الذكية الجديدة القابلة للطي بدأت بسلاسة في الأسواق الأوروبية، وذلك من شأنه أن يساهم في تسريع انتشار الهواتف الذكية القابلة للطي في السوق العالمية.