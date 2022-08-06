سامسونج تزود «بهارتي إيرتيل» الهندية بحلول ومعدات الجيل الخامس

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات إنها ستقدم حلولًا ومعدات شبكة الجيل الخامس لشركة الاتصالات الهندية بهارتي إيرتيل، في أول صفقة معدات جيل خامس للشركة الكورية من الهند، بحسب وكالة يونهاب.

ومن خلال شراكة مع سامسونج، تخطط الشركة الهندية التي تعتبر رابع أكبر مزود لحلول الاتصالات في العالم من حيث عدد المشتركين لطرح شبكة الجيل الخامس في الهند في أغسطس.

وقد تم اختيار شركتي إريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية كشريكين لشبكة الجيل الخامس.

وقالت “سامسونج” إن الصفقة تشمل بناء محطات راديو 5G وتقديم خدمات الصيانة وغيرها، ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

وسيكون لشبكة الجيل الخامس تأثير قوي على المستهلكين والأعمال بالهند، وستنقل تجارب الهاتف المحمول إلى مستوى جديد، حيث ستقدم سلسلة كاملة من القدرات المحسنة وتوسع الإمكانات المتاحة”، وفقًا لما صرح به جون كيونغ-هون، رئيس أعمال الشبكات في شركة سامسونغ للإلكترونيات في بيان.

وتتحمس سامسونج بصفتها رائدة في تقنيات الجيل الخامس للشروع في أعمالها الخاصة بشبكات الجيل الخامس مع الشركة الهندية لتقديم حلول مبتكرة ستساعد في تعزيز روح المبادرة في الهند وفتح نموذج فكري جديد في البلاد”.

وتعد الهند سوقًا ضخمة بما يقرب 1.1 مليار مستخدم لخدمات الاتصالات اللاسلكية، وقد قامت سامسونج ببناء أول شبكة جيل رابع هناك في 2016.

وقال جوبال فيتال الرئيس التنفيذي لإيرتيل في بيان “يسعدنا أن نعلن عن أن شركة “إيرتيل” ستبدأ في إطار خدمات الجيل الخامس في أغسطس.

وتم الانتهاء من اتفاقيات الشبكة الخاصة بنا وستعمل إيرتيل مع أفضل شركاء التكنولوجيا في العالم لتقديم الفوائد الكاملة للاتصال بشبكات الجيل الخامس لعملائنا”.